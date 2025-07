Aspettando Borrelli il Cagliari subito nel segno di Piccoli 

Piccoli c’è, e si vede. In attesa di capire quali scenari aprirà il mercato tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, il Cagliari riparte dal suo capocannoniere, subito in rete e decisamente sul pezzo nella prima amichevole, disputata l’altro ieri a Temù con l’Ospitaletto. Oltre al gol, l’attaccante bergamasco ha avuto diverse occasioni. Spesso ha fatto reparto da solo, dimostrando tra l’altro una buona intesa con Luvumbo (che partiva più dalla trequarti per l’occasione) e accollandosi buona parte delle mansioni sporche in fase di non possesso. Lo stesso Pisacane ha tenuto a precisarlo nel post gara: «Sono rimasto colpito e impressionato dalla sua voglia di fare il lavoro di raccordo». Sintomo di umiltà e personalità allo stesso tempo da parte dell’ex Atalanta che, oltre ad arrivare in doppia cifra la scorsa stagione, ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi raggiungendo un livello di autostima molto alto. Insomma, se non dovesse partire, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Tutti per uno

Gli attestati di stima per Piccoli arrivano da tutte le componenti della squadra, staff tecnico, presidente, dirigenti, compagni. Persino il capitano Pavoletti gli ha consigliato pubblicamente di restare. Intanto, l’allenatore ci sta costruendo attorno l’attacco, in tutte le sue sfaccettature. Sia nel 3-5-2 sia nel 4-3-3, il centravanti bergamasco ha un ruolo predominante. E questo, probabilmente, gli dà ulteriore carica e convinzione in rossoblù. Sa bene di essere nel posto giusto per fare lo step successivo, ossia confermarsi, dopo aver dimostrato di poterci stare, eccome, nel calcio che conta. Da protagonista.

Tempo al tempo

Tutto ancora da scoprire, invece, l’ultimo arrivato Borrelli, inevitabilmente appesantito dai carichi di lavoro. E non potrebbe essere altrimenti, tra i 194 centimetri di altezza e i 90 chilogrammi di peso. «Per i pesi massimi come noi non è mai semplice nei primi giorni andare forte ed essere performanti, ma lavorando si arriverà al top», ha tenuto a precisare ancora Pavoletti al quale l’ex punta del Brescia, tra l’altro, ha detto di ispirarsi.

Chi si rivede

Aspettando il vero Borrelli, i segnali più intriganti arrivano da chi non ti aspetti. Perché a volte ritornano. Magari per restare. È ancora presto per fare bilanci e ogni valutazione va inevitabilmente rapportata anche al valore dell’Ospitaletto, due categorie sotto il Cagliari. Il test dell’altro ieri ha, tuttavia, esaltato le potenzialità di Wieteska, Di Pardo e Rog, rientrati - rispettivamente - dai prestiti al Paok Salonicco, al Modena e alla Dinamo Zagabria. Sul difensore greco (l’unico insieme a Idrissi in campo dall’inizio alla fine) si è sbilanciato Pisacane: «Ho visto cattiveria in ogni duello». Promosso, dunque, sia a livello tecnico che caratteriale. Buono anche l’impatto dell’esterno scuola Juventus, disciplinato in fase difensiva e particolarmente intraprendente con la palla al piede. Non è passato poi inosservato l’atteggiamento del croato, che non si è mai tirato indietro nel contrasto, sembrava addirittura cercarlo. Come se volesse dimostrare che gli infortuni sono un ricordo sbiadito ormai. E anche solo il 70% del vecchio Rog farebbe salire notevolmente il livello del centrocampo rossoblù. Work in progress.

