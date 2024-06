Aspen critica: promozione finora assente 

«C’è preoccupazione sull’organizzazione dell’Europeade». A esprimerla il presidente dell’Aspen e di Confesercenti Nuoro-Ogliastra Roberto Cadeddu, sull’organizzazione della manifestazione folcloristica del 24 al 28 luglio. Facendo gli auguri al commissario Giovanni Pirisi, Cadeddu chiede che «adotti misure urgenti per garantire il successo dell’Europeade, in termini di accoglienza e promozione turistica». Parla della manifestazione ricordando che «a un mese dall’evento, non sono definiti i dettagli per l’accoglienza dei tremila partecipanti: dove alloggeranno, mangeranno e quali servizi igienici useranno». In un tavolo che ha messo attorno tutti gli enti, il prefetto Giancarlo Dionsi aveva chiesto massima collaborazione. Ma Cadeddu dice di essere «estremamente preoccupato per la totale assenza di una campagna pubblicitaria, ci aspettiamo 30 mila visitatori. Obiettivo che senza una campagna di comunicazione ritentiamo improbabile». Tra le perplessità la decisione del Comune di attivare un servizio buoni pasto da consumare nei pubblici esercizi per i gruppi. «Questa scelta - spiega Cadeddu - suggerisce che non si prevede l’arrivo di turisti, i ristoranti saranno impegnati a servire i partecipanti, senza lasciare spazio ai visitatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA