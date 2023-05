Asparagi, l’oro di Nuraminis 

Sono due delle facce, tra le più rappresentative, del miracolo di questa coltura a Nuraminis, che con quasi 100 ettari impiantati detiene la palma del maggiore produttore in Sardegna. E in paese attorno al prelibato ortaggio si registrano fatturati, diretti e indotti, a sei zeri. E, dato non trascurabile, per i due mesi dedicati al raccolto (tra marzo a aprile) richiede una manodopera qualificata di almeno 50 operai agricoli nella raccolta, ormai quasi del tutto meccanizzata, del prodotto. Unico dato stonato, come annota Alex Sanna, 41 anni, al timone della più grossa azienda di produzione del paese (la Orto Sardo), «la manodopera sempre più difficile da reperire, con sempre meno giovani che costringe ad affidarci agli extracomunitari, che per fortuna ci sono».

C’è chi, per dirla con le parole di Alex Sanna, «è innamorato dell’asparago». E chi, è il caso di Stefano Anni, sindaco di Nuraminis e produttore, più pragmaticamente dirige una cooperativa «con 40 soci produttori e 50 ettari coltivati che hanno quasi sostituito con l’asparago la coltura storica del carciofo».

L’exploit

I numeri

«Secondo i dati del Consorzio di Bonifica, la superficie coltivata ad asparagi a Nuraminis è pari a 93 ettari», afferma Stefano Anni, 45 anni, primo cittadino e presidente della cooperativa ortofrutticola “Pro.Orto.Asso”. La società cooperativa ha una storia di oltre mezzo secolo, imperniata sulla coltivazione e commercializzazione del carciofo spinoso sardo, oggi in declino a favore del più remunerativo asparago. «La nostra cooperativa ha una superficie investita ad asparagi di circa 50 ettari con una produzione, riferita al 2022, di 1.800 quintali ed un fatturato di oltre 800mila euro», continua Anni, che conferma il trend, positivo, dell’asparago di Nuraminis. «È diventato ormai più importante di quella storica del carciofo penalizzata da costi di produzione altissimi e margini di ricavo bassi».

La scelta

«Nuraminis ha la superficie ad asparago più estesa in Sardegna, più di 100 ettari coltivati», conferma Alex Sanna, impegnato con due aziende che complessivamente fanno oltre venti ettari coltivati. «Io mi occupo della gestione commerciale, viaggio molto ogni anno e mi adopero per la ricerca di altri mercati per valorizzare il nostro prodotto».

Le piattaforme dei mercati del Nord Italia (quelle tradizionali) non bastano più, e allora Sanna, come del resto anche i vertici della "Pro.Orto.Asso”, gettano lo sguardo oltre le Alpi, al Nord Europa e persino il lontano Oriente. «Abbiamo filoni di commercializzazione col Giappone, e poi i mercati esteri, come quello inglese, e del nord Europa: sono i bacini di consumatori con alta capacità di spesa, che ci danno più soddisfazione, riconoscono un qualcosa in più al nostro prodotto che, come ci dicono i mercati, è di un livello superiore», argomenta Alex Sanna, che indugia sull’origine del suo feeling particolare con la coltura principe di Nuraminis. «L’asparago mi ha appassionato da sempre, si può dire che me ne sono innamorato. È una delle poche colture che riescono a darti soddisfazione».

I costi di impianto sono elevati (tra 7 e 10 mila euro ad ettaro), rese, dopo i primi due anni nei quali non si raccoglie nulla, fra 50 e 80 quintali ed ettaro. I prezzi, in media fra 3,50 e 5 euro al chilo, regalano utile di 10-15 mila euro ad ettaro. Al lordo del lavoro durissimo (l’asparago si recide a pochi centimetri dal suolo) i numeri soddisfano i coltivatori nuraminesi. Un importante spiraglio anche per il futuro.

