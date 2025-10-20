VaiOnline
Lanusei.
21 ottobre 2025 alle 00:23

Aspal trasloca all’ex Enaip, in via Marconi arriva Ares 

Esce l’Aspal, entra Ares. L’edificio di proprietà comunale al civico 91 di via Marconi accoglie l’Azienda della salute della Sardegna che finora, a Lanusei, ha sviluppato le proprie attività nel caseggiato di via Piscinas, storica sede dell’Asl Ogliastra. Nella struttura del Comune lavoreranno una ventina di dipendenti di Ares, che si occuperà dei lavori di manutenzione, conservando tutti gli arredi di proprietà dell’Aspal. Sono i passaggi cardine del protocollo d’intesa firmato dalle due entità più il Comune di Lanusei. A sua volta gli uffici per il lavoro traslocano nella sede ex Enaip, ristrutturata con una spesa di 600mila euro di risorse Pnrr. «Ares - spiega il sindaco Davide Burchi - aveva manifestato l’esigenza di trovare una sede a Lanusei per portare avanti tutte le competenze decentrate, come l’ufficio legale, gli informatici e gli amministrativi». L’immobile è stato concesso in comodato d’uso gratuito ad Ares per vent’anni. «Sottolineo la massima collaborazione dell’intero Consiglio comunale affinché si riuscisse a portare a compimento l’iniziativa. Positiva - puntualizza il primo cittadino - anche la sinergia con gli amministratori di Aspal e Ares, Luca Mereu e Giuseppe Pintor». Nei prossimi giorni i primi effetti dei cambiamenti nella sede ex Enaip. (ro. se.)

