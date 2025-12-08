Aso e Comune ai ferri corti, il caso in Consiglio 

Lo scontro tra l’associazione Aso e il Comune di Oliena approderà domani sera all’attenzione del Consiglio comunale. Lo annuncia l’amministrazione comunale che replica all’Aso, l’associazione pronta a incrociare le braccia dopo trent’anni di attività sospendendo il trasporto delle persone fragili perché – come spiega in una nota – l’ente da oltre un anno non paga il dovuto.

Il servizio

«La nostra pubblica assistenza, da decenni, gestisce prestazioni fondamentali per la collettività - spiega il consiglio direttivo dell’Aso -. Quotidianamente vengono accompagnati studenti, ragazzi, anziani, giovani e meno giovani con disabilità presso gli istituti superiori e i centri ricreativi e riabilitativi». L’associazione vanta rapporti istituzionali eccellenti, costruiti nel tempo con amministrazioni di ogni colore politico, grazie a progetti, iniziative ed eventi. «Da qualche tempo, inspiegabilmente – fanno sapere i rappresentanti del sodalizio – quel filo rosso sembra si sia rotto: non si riesce ad avere nemmeno una risposta al telefono o ad ottenere un incontro, sollecitato da mesi». Da oltre un anno, alcuni servizi, che beneficiano di finanziamenti vincolati regionali (legge regionale 12 del 1985) e provinciali, non vengono liquidati, nonostante siano stati correttamente svolti e rendicontati.

«Siamo allo stremo – dicono i dirigenti Aso – abbiamo anticipato risorse e fatto investimenti, eppure a oggi non si è visto nulla, se non qualche spicciolo». Aggiungono: «Ci piange il cuore, ma non possiamo far altro se non sospendere trasporti e servizi convenzionati con il Comune di Oliena, scusandoci fin da ora con quanti subiranno questa necessaria interruzione». L’Aso denuncia poca sensibilità riportando questa risposta avuta in Municipio: «Il vostro non è un servizio indispensabile».

La replica

Spiega il Comune: «La temporanea sospensione nell’erogazione di una parte delle risorse è conseguente esclusivamente al mancato rispetto, da parte dell’Associazione, dei termini e delle modalità di rendicontazione previsti dall’avviso pubblico e dal regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici». E poi: «Con spirito collaborativo e nella volontà di non interrompere un servizio di rilevante interesse pubblico, il Comune ha continuato a erogare i fondi fino a giugno, confidando nella collaborazione dell’Associazione per il completamento degli adempimenti. Nel corso di questi mesi, gli uffici comunali hanno dovuto reiterare molteplici richieste di integrazione documentale. Le integrazioni non sono risultate sufficienti per consentire una verifica completa della documentazione e giustificare l’importo già anticipato».

L’amministrazione parla di documentazione «ancora incompleta». E aggiunge: «Il Comune conferma la disponibilità a proseguire il dialogo istituzionale con l’Associazione, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione e delle procedure previste dalla normativa vigente». Infine: «Il valore sociale del servizio svolto è sempre stato pienamente riconosciuto, come testimoniato dal fatto che la sede, concessa al Comune dalla Asl, è stata successivamente ceduta in comodato d’uso gratuito all’Aso. Uno dei mezzi utilizzati per i servizi è di proprietà comunale». (f. le. e g. pit.)

