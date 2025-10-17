Asl, strumenti donati dai parenti di un paziente 

Un gesto che commuove e racconta una storia di amore, gratitudine e generosità. La famiglia di Salvatore Mattiello, giovane di Bosa scomparso a soli 34 anni, ha donato alla unità operativa di Nefrologia e Dialisi della Asl 5 di Oristano importanti strumenti sanitari: due holter pressori, una sonda ecografica per il monitoraggio delle fistole artero-venose e dei cateteri venosi centrali, e un bioimpedenziometro per la valutazione dell’idratazione del paziente. Salvatore Mattiello era seguito dai centri dialisi di Oristano e Bosa dal 2022 fino alla sua scomparsa nel dicembre 2023. Per medici, infermieri e personale ausiliario non è stato solo un paziente, ma una presenza solare e amata. Durante una cerimonia nel centro dialisi di Bosa, sono state inaugurate anche tre targhe commemorative donate dalla famiglia. «Abbiamo voluto fare questo dono perché qui Salvatore è stato curato con amore» ha detto la madre Rita Mannu. La specialista Patrizia Vatieri, responsabile del reparto ha ricordato: «In lui abbiamo rivisto i nostri figli. Ci ha fatto stare meglio, lo abbiamo amato moltissimo». Alla cerimonia erano presenti anche la direttrice amministrativa Rosalba Muscas e il direttore sanitario dell’ospedale di Bosa Stefano Madeddu, che ha sottolineato: «Pensare alla salute degli altri in un momento di dolore è un atto d’amore che merita tutta la nostra riconoscenza». ( s.c. )

