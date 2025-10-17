VaiOnline
L’iniziativa.
18 ottobre 2025 alle 00:31

Asl, strumenti donati dai parenti di un paziente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un gesto che commuove e racconta una storia di amore, gratitudine e generosità. La famiglia di Salvatore Mattiello, giovane di Bosa scomparso a soli 34 anni, ha donato alla unità operativa di Nefrologia e Dialisi della Asl 5 di Oristano importanti strumenti sanitari: due holter pressori, una sonda ecografica per il monitoraggio delle fistole artero-venose e dei cateteri venosi centrali, e un bioimpedenziometro per la valutazione dell’idratazione del paziente. Salvatore Mattiello era seguito dai centri dialisi di Oristano e Bosa dal 2022 fino alla sua scomparsa nel dicembre 2023. Per medici, infermieri e personale ausiliario non è stato solo un paziente, ma una presenza solare e amata. Durante una cerimonia nel centro dialisi di Bosa, sono state inaugurate anche tre targhe commemorative donate dalla famiglia. «Abbiamo voluto fare questo dono perché qui Salvatore è stato curato con amore» ha detto la madre Rita Mannu. La specialista Patrizia Vatieri, responsabile del reparto ha ricordato: «In lui abbiamo rivisto i nostri figli. Ci ha fatto stare meglio, lo abbiamo amato moltissimo». Alla cerimonia erano presenti anche la direttrice amministrativa Rosalba Muscas e il direttore sanitario dell’ospedale di Bosa Stefano Madeddu, che ha sottolineato: «Pensare alla salute degli altri in un momento di dolore è un atto d’amore che merita tutta la nostra riconoscenza». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu