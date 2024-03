Asl, stop a parcheggio selvaggio 

Troppo caos davanti alla Asl, gli ausiliari raddoppiano. In piazza Marcora, nello spiazzo adiacente al poliambulatorio, lo scenario è lo stesso ogni giorno: auto in mezzo alla strada, davanti ai cancelli delle abitazioni, in curva e nei parcheggi per i disabili.

Pur di non pagare 50 centesimi nelle strisce blu, si cerca ogni stratagemma incuranti di creare disagi agli altri automobilisti ma anche ai pedoni , per la maggior parte pazienti diretti alle visite mediche e spesso in carrozzina, che devono destreggiarsi tra la giungla di auto.

Raddoppiano gli addetti

Così adesso si fa sul serio: per porre fine alla sosta selvaggia, Abaco, la società che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento in città, ha deciso di rafforzare la presenza degli ausiliari in tutta la zona. Uno continuerà a vigilare sul rispetto dei ticket e degli orari del parcheggio, mentre l’altro sarà esclusivamente addetto a multare le auto in sosta dove non consentito in modo da mettere ordine nella zona.

Dallo scorso luglio infatti gli ausiliari hanno la possibilità anche di multare le auto posteggiate in modo non corretto nelle zone attorno alle strisce blu senza aspettare l’arrivo della Polizia locale. E i risultati si sono già visti: in otto mesi sono già più di seicento le multe a chi lasciava l’auto a intralciare strade e marciapiedi, incroci e strisce pedonali.

«Davanti all’Asl c’è ogni giorno un disastro», commenta Anna Piga, 56 anni, mentre si dirige al poliambulatorio, «lasciano le auto quasi dentro il giardinetto di fronte per non fare nemmeno un passo a piedi. Per non parlare di quelli che parcheggiano negli stalli per i disabili senza averne diritto. Ben vengano i controlli degli ausiliari».

Sei multe in un mese

E tra i trasgressori c’è anche chi vanta il record. Una donna con un grosso Suv è riuscita a prendere sei multe in un mese. Tutto questo per non pagare 50 centesimi per il parcheggio.

«Il problema però», rileva un parente di un paziente in attesa nel piazzale Renato Serra , «è che qui intorno ci sono pochi parcheggi. E considerando che ci sono degli ambulatori che attirano migliaia di pazienti, bisognerebbe ricavare altre aree di sosta».

In un anno 4mila multe

Lo scorso anno sono stati 4.147 gli automobilisti sanzionati per non avere esposto il ticket e 1.043 quelli che sono arrivati a riprendersi l’auto oltre il limite di tempo previsto.

Coglierli sul fatto non è stato difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che adesso hanno con loro un palmare che permette di verificare in tempo reale chi sono i trasgressori. Palmare che permette di effettuare controlli di vario tipo, sia se si è pagato tramite app, oppure se si ha un abbonamento, o con il ticket sul posto. La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si paga entro cinque giorni.

