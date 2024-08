Asl, si avvicina il commissariamento Corsa ai vertici 

A breve la nuova maggioranza che governa la Regione dovrebbe riuscire a estendere la sua influenza anche alle aziende sanitarie. Il disegno di legge che – nelle intenzioni della presidente Alessandra Todde – permetterà di commissariarle, potrebbe approdare in Giunta già mercoledì 21. In teoria, i contratti degli attuali direttori generali nominati dal centrodestra scadono fra più di due anni, nel dicembre del 2026. In questi casi, solo modifiche strutturali all’attuale sistema delle Asl possono giustificare la sostituzione dei dg.

I rischi

E proprio questo è il punto: basterà il ddl annunciato dalla governatrice a consentire alle forze del Campo largo di mettere i propri uomini ai vertici delle aziende? In tanti rimangono scettici. Esistono sentenze della Corte Costituzionale, ma anche pareri del Consiglio di Stato, che dicono una cosa molto semplice: la sanità non può essere oggetto di cambiamenti legati alla parte politica. Insomma, si teme l’effetto boomerang di questo ddl, in pratica le cause dei futuri “licenziati” che potrebbero ottenere quanto previsto nel loro contratto residuale fino al 2026. È già accaduto in altre Regioni, per esempio in Lazio con la manager della Asl di Frosinone rimossa quando era governatore Nicola Zingaretti. La Corte dei Conti chiese in quel caso un rimborso di quasi mezzo milione di euro.

Ad ogni modo, la corsa alla conquista delle ambite direzioni generali è partita. Otto Asl, le due Aziende ospedaliero universitarie, il Brotzu, l’Azienda dell’emergenza urgenza: i posti da spartire sono questi. Qualche nome circola già, si ipotizza che almeno due degli attuali dg possano essere salvati. Per esempio quello dell’attuale manager della Asl 4 (Ogliastra), Andrea Marras, di area centrosinistra. Potrebbe essere recuperato anche il manager oggi a Capo della azienda 3 (Nuoro) Paolo Cannas. Mentre al dg della Asl 1 (Sassari) Flavio Sensi potrebbe essere assegnata la guida di un’azienda più piccola.

Le ipotesi

È previsto anche il ritorno in auge di alcuni dirigenti con posti chiave durante l’amministrazione Pigliaru. Uno di questi è certamente Mario Palermo, di chiara fede di centrosinistra e – dicono – molto apprezzato dall’assessora al Lavoro Desirè Manca, un manager che aveva lavorato bene alla Asl di Nuoro e che sarebbe dovuto approdare all’AoU di Sassari, trovando però il diniego del centrodestra di Solinas. Per il Brotzu si fa il nome di Antonio D’Urso, attuale dg della Asl Toscana sud-est.

È possibile che non sia l’unico manager ad arrivare da fuori. Resta il fatto che trovare persone disponibili a venire a lavorare nell’Isola non è semplice. In ogni caso bisogna fare presto, comunque prima che altre Regioni – per esempio quelle al voto a novembre – si accaparrino i nomi i campo. Per quanto riguarda la Asl di Cagliari, l’attuale manager Marcello Tidore è apprezzato soprattutto dalle componenti dem del Campo largo, tuttavia non è semplice che resti al suo posto perché considerato esposto politicamente.

Un nome che potrebbe avere un ruolo importante nel futuro assetto è quello del direttore sanitario dell’Arnas Brotzu, Raimondo Pinna, più che altro per la sua vicinanza all’entourage della presidente della Regione.

