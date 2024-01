«Asl senza fondi, per me niente sacche»  

Era sano, forte e con tutta una vita davanti. Poi in un giorno di giugno di 14 anni fa tutto precipita in un momento: un colpo di sonno, lo schianto contro un palo in viale Marconi e la disabilità che arriva come un pugno nello stomaco. Da quel giorno Wladimiro De Muro, 42 anni, è costretto a muoversi su una sedia a rotelle e a convivere con una stomia.

E da allora per andare avanti deve ritirare costantemente le sacche, che l’Asl dovrebbe fornire gratuitamente, non solo a lui ma anche a tutti gli altri pazienti con il suo stesso problema. Da qualche tempo però la fornitura non arriva più per la mancanza di fondi e De Muro quelle sacche è costretto a pagarsele.

La denuncia

«Le ricevo a casa da questa ditta di Bologna per conto dell’Asl» racconta De Muro, «ma purtroppo ultimamente si è presentato questo problema. Ci è stato detto che l’Asl non ha soldi in cassa per evadere gli ordini e quindi non era più possibile inviare la fornitura gratuitamente. Così la scelta obbligata era comprarmele a 84 euro l’una. Ma di certo questa storia non può andare avanti così. Io vivo della mia pensione di invalidità e ho anche due figli, non è pensabile che debba comprare quello che mi spetta di diritto. Una volta può capitare ci mancherebbe, ma adesso la questione sta andando avanti per le lunghe».Tra l’altro, rivela De Muro, «l’impiegata dell’ufficio protesico mi ha detto che ha diverse pratiche come la mia che non possono essere evase. Così ci stanno rendendo la vita impossibile».

La storia

Quel giorno di 14 anni fa De Muro se lo ricorda bene, «sono diventato paraplegico per un incidente stradale» racconta, «un colpo di sonno mi ha fatto andare a sbattere con l’auto contro un palo in cemento armato. Io mi ricordo che all’inizio le gambe le sentivo, poi più niente». E oltre a questo, «ho dovuto subire, sempre a seguito dell’incidente, l’intervento di colonstomia». In quel periodo, «avevo una ditta che si occupava di giardinaggio e disinfestazioni e facevo anche l’autista per una pasticceria. Dopo l’incidente ho dovuto lasciare tutto e adesso vivo con la pensione di invalidità».

Caso non isolato

Tra l’altro i disservizi pare che siano all’ordine del giorno. «Capita spesso che i depositi non abbiano tutti i presidi necessari, magari arrivano in ritardo e ti ritrovi con l’acqua alla gola». Ma non si perde d’animo: «Spero che tutto si risolva presto perché ci stanno dissanguando con tutte queste spese che non dovremmo sostenere».

