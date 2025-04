Asl, salta il vertice sui commissari Tensione tra i partiti 

L’accordo non si trova. Alessandra Todde aveva convocato per ieri alle 17 un vertice con i capigruppo di maggioranza. Una riunione in teleconferenza per comunicare a tutti la sintesi fatta sui nomi dei dodici commissari di otto Asl, del Brotzu, dell’Areus e delle due aziende ospedaliero universitarie. Ma l’ha fatta slittare a oggi perché ancora manca l’intesa con il partito di maggioranza relativa del Campo largo, il Pd. Che non sembra condividere il metodo adottato per arrivare ai commissariamenti previsti nella riforma sanitaria approvata dal Consiglio regionale nei primi dieci giorni di marzo.

I nomi

Come ricordato dagli stessi pentastellati in una nota, «le interlocuzioni sono state coordinate dal M5S in quanto titolare dell’assessorato alla Sanità, e non sono legate a nessuna presunta “lista Todde”». In realtà una proposta di dodici nomi esiste – tra gli altri: Carlo Porcu per la Asl 1 di Sassari, Mario Palermo per l’AoU di Sassari, Aldo Atzori per la Asl 8 di Cagliari, Ottaviano Contu per la Gallura, Angelo Zuccarelli per Nuoro, Federico Argiolas per Oristano, Andrea Marras per l’Ogliastra – e su questa il M5S cerca una condivisione con gli alleati. Che contestano: va bene guidare l’assessorato, ma avere il controllo su dodici aziende sanitarie sarebbe troppo.

I nodi

Oggetto del contendere sarebbero in particolare i nomi indicati per le aziende sassaresi. Probabilmente graditi agli esponenti del M5S, posto che altri politici di Sassari magari avrebbero suggerito altre soluzioni. E così, è possibile che in queste ore la presidente della Regione stia valutando di intervenire su questo fronte – in particolare potrebbe essere rivista la scelta di Porcu per la Asl 1 in favore di un nome «più di garanzia», così da arrivare a una condivisione e poter riunire la Giunta per la delibera. La cui approvazione – ha assicurato il M5S in una nota – «avverrà entro domenica». Quindi oggi, «entro i termini di 45 giorni dall’approvazione della legge, così come previsto e concordato».

Scenari

E se l’accordo non si raggiunge nemmeno oggi? Todde andrà avanti lo stesso, col rischio che i tre assessori del Pd non si presentino alla seduta di Giunta? È difficile che la governatrice possa arrivare a tanto. Di sicuro lavorerà fino all’ultimo per trovare una linea comune. Oltretutto, il termine indicato nella legge non è perentorio. Il mancato rispetto non avrebbe alcuna conseguenza. Ma per Alessandra Todde è una questione di principio legata alla battaglia fatta per portare in Aula prima la riforma della Sanità e poi la Finanziaria: non rispettare il termine significherebbe dare ragione a chi ha sempre criticato questa scelta. Ma anche ai possibili ricorsi che saranno presentati dagli attuali dg. In pratica, rispettando il termine del 27, non si vuol dare loro un’altra motivazione concreta per opporsi ai commissariamenti.

In ogni caso, per il vertice di oggi è prevista una novità: oltre ai capigruppo, parteciperanno anche i segretari dei partiti del Campo largo.

