Asl, prove di svolta Disegno di legge per la riorganizzazione 

Ora la strada per il commissariamento delle Aziende sanitarie è in discesa. La Giunta ha approvato il dl di riorganizzazione del sistema sanitario, una versione asciugata della bozza che ha circolato informalmente qualche mese (l’accorpamento di Brotzu e Aou di Cagliari non c’è più).

I presupposti

Dunque, nella nuova legge – come ha spiegato la presidente Alessandra Todde – ci sono due presupposti: «Il Microcitemico torna all'interno dell'Arnas Brotzu e il Marino di Alghero dall’Aou di Sassari torna ad essere un ospedale della città, in capo alla Asl di Sassari. Poi chiaramente il disegno di legge contiene altre interpretazioni autentiche che ci consentono di poter commissariare le Asl».

Il prossimo passaggio è la trasmissione al Consiglio regionale, che avvierà l'iter legislativo i primi di settembre, prima in commissione poi in Aula. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta «provvede al commissariamento straordinario delle otto Asl, del Brotzu, dell’Areus e delle Aziende ospedaliero-universitarie» (in queste ultime d’intesa con i rettori), e contestualmente all’insediamento dei nuovi vertici, decadranno i direttori generali attuali.

I vertici

Sembra comunque che qualcuno sarà “salvato”, circolano i nomi di Angelo Serusi (Oristano), Paolo Cannas (oggi a Nuoro, forse sarà trasferito), mentre per il Brotzu si ipotizza Antonio D’Urso, attuale dg della Asl Toscana sud-est. Secondo rumors di Palazzo, Raimondo Pinna, direttore sanitario dell’Arnas sfiduciato da tutti i capi dipartimento, potrebbe ottenere un altro incarico di rilievo, grazie alla sua vicinanza all’entourage della governatrice.

I commissari (dureranno sei mesi) dovranno predisporre entro 90 giorni dal loro insediamento un piano di riorganizzazione e entro 30 giorni «procedono alla conferma o alla sostituzione dei direttori sanitari e amministrativi in carica».Inoltre, alla Direzione generale dell’assessorato alla Sanità, verranno assegnate quindici persone, reclutate dalle Aziende sanitarie e dal personale del ruolo unico regionale.

I fronti aperti

Aggiunge la presidente Todde: «Abbiamo diversi fronti aperti, come la mancanza di medici sul territorio, un territorio che chiaramente non è più in grado di prendere in carico i propri cittadini. Quanto ai pronto soccorso, sono stati messi a dura prova soprattutto nelle zone costiere per l'impatto dei turisti. Queste criticità non devono essere ogni volta affrontate in maniera occasionale, ma il tutto deve essere programmato. Una delle cose che non funziona oggi nelle Asl è proprio la programmazione».

Le reazioni

Commenta il capogruppo dei Progressisti e componente della commissione Sanità Francesco Agus: «Positivo il ritorno del Microcitemico e dell’ospedale di Alghero alla loro casa naturale. Sul resto, valuteremo insieme alla maggioranza a cui spetterà l’ultima parola in Consiglio. Eviterei comunque di parlare di “legge salva-sanità”: questa legge porterà ai commissariamenti delle Asl, in alcuni casi necessari per evidente inadeguatezza di parte degli attuali manager, per esempio al Brotzu, ma non avrà nessun effetto sui grandi problemi aperti: liste d’attesa, code in pronto soccorso, reparti ospedalieri al collasso. Su questi punti siamo ancora in attesa che l’assessorato presenti le sue proposte operative».

Interviene anche Alessandro Sorgia (Gruppo Misto): «Sembrerebbe l’ennesima operazione di poltronificio che la presidente Todde ha dimostrato di sapere attuare molto bene. In questo caso, però, si rischiano tanti contenziosi da generare un danno erariale milionario. Un esempio è quanto accaduto nella regione Lazio e quanto esplicitamente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26/2023 che ha bocciato come incostituzionale lo spoils system nella sanità in quanto viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione». Ancora: «Questa finta rivoluzione non dà soluzione ai gravi problemi della rete della emergenza-urgenza e delle liste d'attesa e più in generale alla situazione della sanità sarda che, nel totale silenzio dell’assessore Bartolazzi, risulta alla deriva totale».

