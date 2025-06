Asl, ospedale e servizi sanitari: il confronto fra i vertici 

L’assistenza sanitaria nel Medio Campidano: 165 anni di storia dal primo ospedale nato a Siddi fino alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. È un lungo viaggio, quello ripercorso a Sanluri, alle Cantine Su Entu, nel convegno “Passato, presente e futuro della spedalità nel territorio”. «Il vero capitale del rinnovamento – ha affermato la commissaria straordinaria della Asl 6, Maria Francesca Ibba – è quello umano: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale amministrativo e tecnico. Il loro impegno quotidiano è importante per garantire qualità nell'assistenza».

Il direttore dell'ospedale, Sergio Pili, ha ripercorso la storia del nosocomio di San Gavino dalla nascita nel 1953, con l’acquisto della Regione dell’area e il via libera alla costruzione: «All’inizio – ha ricordato – c’erano 200 posti letto, con circa 160 pazienti, 40 destinati a sanitari, religiosi e personale ausiliario, offrendo specialità in medicina interna, chirurgia generale, oculistica, otorino e maternità. Il merito di aver gettato le basi per un'assistenza di qualità fu dell’ordine mendicante dei Fatebenefratelli».

Il filosofo Silvano Tagliagambe si è soffermato su opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale: «Sebbene i modelli di IA eccellano nei test standard, mostrano carenze nel botta e risposta durante le interazioni reali con i pazienti. Comunque, l’innovazione sarà indubbiamente uno strumento di supporto per gli operatori sanitari, non potrà essere una sostituta». (s. r.)

