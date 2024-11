Asl, ora la Giunta vuole “licenziare” i dg di Cagliari e Sassari 

Alessandra Todde cambia strategia sulle Asl da commissariare: non più riorganizzazione della sanità attraverso il ddl di giugno, seguendo quindi la via politica, ma misure ad personam con procedimenti di decadenza specifici, che valgono l’avvio di una battaglia giuridico-amministrativa. Per ora sono finiti nel mirino Marcello Tidore e Filippo Sensi, che guidano rispettivamente le aziende di Cagliari e Sassari, le Asl 8 e 1. Il piano B del Campo largo non è una scelta indolore, ma svela un retroscena tutto interno alla maggioranza: la governatrice ha dovuto trovare la nuova soluzione dopo che gli alleati hanno bocciato il potenziamento di Ares, come nel disegno di legge approvato dalla Giunta a inizio estate.

Contro i manager

Tidore e Sensi sono due dei tredici manager che, su mandato del centrodestra, hanno in tasca un contratto di cinque anni, da gennaio 2022. Per mandarli a casa, serve una riforma. O una riorganizzazione del sistema sanitario regionale. A giugno, Todde ha messo nero su bianco il proprio modello, fondandolo sui maggiori poteri ad Ares, la Asl unica del centrodestra che, rispetto all’Ats dell’era Pigliaru-Aru, ha mantenuto una funzione centralistica solo sugli acquisti e non anche sulla programmazione. Con il ddl Todde, invece, si sarebbe tornati allo schema Ats del 2016. Ma gli alleati hanno detto «no». I procedimenti contro Tidore e Sensi sono destinati ad arrivare in tribunale, davanti al giudice del lavoro. Ai due manager, gli uffici della Sanità contestano alcune nomine. A Tidore quella di Graziella Boi, moglie di Giorgio Oppi, promossa capo dipartimento, un incarico già ricoperto in passato e poi annullato dopo l’opposizione dell’assessorato. Sensi, invece, è finito sulla graticola per l’indicazione (poi non concretizzata) di un dirigente amministrativo. Gli uffici di Armando Bartolazzi sostengono che i due Dg debbano decadere perché hanno ecceduto nelle loro competenze. La battaglia legale è solo agli inizi.

Lo scacchiere

Cosa succederà con gli altri undici manager del centrodestra è presto per dirlo. Ma la sensazione è che la maggioranza voglia salvare qualcosa dell’attuale assetto gestionale. Anche perché il Campo largo non ha abbastanza professionisti su cui puntare (per fare il Dg bisogna iscriversi a un albo nazionale, con stringenti regole di accesso). Il problema, però, è proprio questo: il gradimento dei dg in carica non è uguale in tutti i partiti, ciò che rende difficile fare sintesi. Su Ares, invece, Pd e Sinistra futura hanno le idee chiarissime. «Il ddl della Giunta – dice Carla Fundoni, presidente dem della commissione Sanità – va rimodulato. Troppe funzioni in capo all’Azienda regionale per la salute rischiano di ingessare il sistema sottraendo alle Asl la necessaria indipendenza. Bisogna trovare una via di mezzo». Non la pensa diversamente Luca Pizzuto, capogruppo di Sinistra futura: «Il ddl ha necessità di modifiche importanti: noi crediamo che Ares debba trasformarsi in agenzia e cedere funzioni alle Asl, alle quale va assicurata maggiore forza gestionale».

L’orizzonte

Pizzuto e Fundoni non hanno dubbi pure su un altro punto: «Il commissariamento è urgente e necessario. I manager del centrodestra hanno alle spalle gestioni non buone, un disavanzo di 162 milioni per una sanità che non funziona». Per Pizzuto «si sarebbero dovuti già dimettere, ma non viviamo in un Paese normale». Fundoni aggiunge: «Lo spoils system da solo non basterà. Per restituire al Brotzu di Cagliari e all’Aou di Sassari la loro funzione di gestione delle acuzie, la cura delle patologie croniche andrà trasferita nei territori». Il partito di Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, è da inizio legislatura che chiede «un cambio di rotta in particolare nella gestione dei due Dea di secondo livello, gli hub di Cagliari e Sassari responsabili delle cure complesse, ma dove si scaricano i problemi dell’intero sistema regionale e dove sembra che le elezioni di febbraio, vinte dalla nostra coalizione proprio sulla sanità, non si siano mai svolte. Per il resto: non penso – conclude Agus – che l’assistenza medica e ospedaliera possa reggere una terza riforma in meno di dieci anni. Serve far funzionare l’esistente».

L’opposizione

Ivan Piras, l’azzurro della commissione Sanità, parte da una premessa: «È almeno vent’anni che la situazione della sanità sarda è complicata. Ma negli ultimi otto mesi è ulteriormente peggiorata, non c’è riscontro sui tanti propositi lanciati in campagna elettorale dalla maggioranza. Sino alla scorsa settimana, l’Ares non aveva deliberato sui 5,4 milioni di extrabudget assegnati alla sanità privata convenzionata per arginare la piaga delle liste d'attesa. I soldi vanno spesi entro la fine dell’anno, diversamente vanno in avanzo di amministrazione». Piras fa un passaggio anche sul ddl della Giunta: «Non è dedicato alle cure dei sardi, è solo un disegno di legge per lo spoils system».

