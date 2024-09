Asl, nuova farmacia territoriale 

Un’utenza potenziale di migliaia di persone e 1500 metri quadrati. È la struttura della nuova farmacia territoriale Asl, inaugurata ieri nei locali di via Verona dopo il trasferimento da via Zanfarino. «La sede aveva bisogno- riferisce il direttore generale dell’Azienda Flavio Sensi- di una radicale riqualificazione da oltre 10 anni, perché la precedente collocazione soffriva di criticità legate alla sicurezza e all’immagine e alla dignità del servizio». Nonché alla dislocazione dei punti assistenziali ora accorpati in unico plesso, migliorato anche nell’ammodernamento tecnologico, e che può offrire una assistenza fondamentale. «A partire - dichiara Caterina Fois, dirigente della struttura - da quella farmaceutica, tramite le farmacie pubbliche e convenzionate, alimentare e quella domiciliare integrata».

In più ci si occupa di distribuire in modo diretto i farmaci rivolti ai pazienti affetti da particolari malattie, come diabetici, nefropatici e coloro che soffrono di patologie rare con terapie croniche. «L’Asl- sottolinea Sensi- è riuscita in 18 mesi dal nuovo atto aziendale, a restituire alla popolazione un servizio del tutto nuovo sicuro, ed efficiente». In grado di occuparsi anche di farmacovigilanza, del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare.

