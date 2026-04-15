Asl, le buste paga dei 60 dirigenti 

Il Servizio di igiene-salute pubblica e il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria si confermano presidi di eccellenza dell’Asl 5 con la responsabile, Maria Valentina Marras, che ottiene il massimo in busta paga: 170,5mila euro all’anno, il più alto tra tutti i 60 dirigenti medici e amministrativi titolari. Superiore anche all’indennità assegnata alla direttrice generale dell’Asl, Grazia Cattina, di 148mila euro.

La pubblicazione

Tutti i compensi, pubblicati nel sito istituzionale come previsto dalle norme sulla trasparenza, si riferiscono all’anno precedente e sono al lordo delle imposte. Lo stipendio si compone di 8 voci, una parte fissa come la paga base e altre variabili legate agli incarichi ricoperti e al risultato del 2024 per una media retributiva di 110mila euro pro capite. Scendendo nel dettaglio, sei dei 60 dirigenti si fermano al disotto dei 100mila euro, tutti gli altri sono al disopra.

In vetta

Dopo la responsabile del Dipartimento di igiene nessuno tocca i 160mila all’anno e solo due superano i 150mila: Andrea Montis, capo dipartimento della medicina riabilitativa al San Martino e lungodegenza a Bosa (152mila euro), e Peppinetto Figus, responsabile del Dipartimento delle attività territoriale dei Distretti di Oristano, Ghilarza e Bosa (151mila). Sei superano i 140mila euro: Massimiliano Coppola, capo Dipartimento della Chirurgia generale (147mila); Vincenzo Pecoraro, capo Dipartimento Urologia (140); Luca La Civita, struttura complessa reparto medicina (145); Marcello Mocci, struttura complessa radiologia (142), Concetta Clausi, struttura complessa diabetologia (144) e Roberto Irde, struttura complessa laboratorio analisi (143). Al dottor Irde, da quest’anno direttore sanitario dell’Azienda, compete un’indennità pari all’80 per cento della direttrice Cattina, 134mila euro. Di un trattamento identico gode anche il neo direttore amministrativo avvocato Salvatore Angelo Miscali mentre alla responsabile dei servizi socio sanitari, Marina Cossu, l’indennità è pari al 70%, 117mila euro. Dei sette dirigenti amministrativi compresi nell’elenco, sei si collocano oltre i 100mila euro con Giuseppe Melis responsabile del servizio acquisizione beni e servizi, a far da battistrada con 145 mila euro. «Gli emolumenti sono regolati dai contratti sia nelle parti fisse che quelle variabili come le retribuzioni di risultato», sintetizza Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei medici.

Municipio

Anche il Comune ha pubblicato qualche giorno dopo la scadenza del 30 marzo i redditi dei cinque dirigenti. Conduce Alberto Soddu, responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni, con 136mila euro all’anno. A seguire Maria Rimedia Chergia (programmazione, gestione risorse e vice segretaria) con 122mila; Sara Angius (sviluppo del territorio) con 118mila; Gianni Uras (comandante della Polizia locale) 77mila e Milena Deligia (servizio persona e cittadinanza) 72mila euro.

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