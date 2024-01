Asl, l’ascensore è di nuovo guasto 

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che l’ascensore del poliambulatorio Asl in via Turati è di nuovo guasto.

Era stato riparato un prima volta lo scorso agosto dopo l’attesa di un anno per l’arrivo di un pezzo necessario per rimetterlo in funzione, poi si era di nuovo bloccato dopo un mese. Da qui l’attesa fino alla nuova riparazione. Il tutto è durato però appena due mesi: per cause ancora ignote, adesso l’impianto è di nuovo transennato e fuori uso con buona pace dei pazienti costretti a fare la fila per salire sull’unico ascensore funzionante e che spesso, per non arrivare tardi agli appuntamenti sono costretti persino a sobbarcarsi anche sei piani a piedi.

Il direttore

«Purtroppo dopo la riparazione l’ascensore ha ripreso a funzionare per pochissimo tempo», ammette il direttore del distretto Quartu-Parteolla Ugo Storelli, «e poco tempo fa si è di nuovo bloccato. Ho contattato di nuovo il servizio tecnico per sollecitare l’intervento della ditta». Cosa stia portando a questi guasti ripetuti non è dato sapersi, «non so che tipo di manutenzione sia stata portata avanti», aggiunge il direttore, «anche perchè se paghiamo una riparazione ci aspettiamo che questa venga fatta in modo da non avere più disagi. Forse c’è un difetto di costruzione, non so cosa pensare. Certo è continuiamo ad andare avanti con un solo ascensore con tutta la gente che frequenta il poliambulatorio». Senza dimenticare poi che da anni sono fuori uso anche le scale mobili: a differenza dell’ascensore però, una volta che si erano guastate, non erano mai state riparate.

Giornata difficile

E così anche ieri mattina è stata una giornata da incubo per i pazienti che si sono recati all’Asl.«Questa storia dell’ascensore sta diventando una farsa», commenta Paola Manca 75 anni, «evidentemente non lo riparano bene». Al policlinico per chiedere informazioni arriva anche Carlo Puddu 80 anni: «O fai la fila per prendere l’unico ascensore disponibile e a volte perdi la pazienza», racconta, «o sali a piedi, altra scelta non c’è. Ma noi anziani o le persone disabili che non possono fare le scale. I disagi qui sembrano non finire mai». In tutta fretta per non arrivare tardi all’appuntamento c’è anche un’anziana signora con la stampella che preferisce non dire il suo nome: «Come dovrei fare? Anche l’altra volta ho aspettato in piedi per prendere l’ascensore e l’attesa, per chi come me fa fatica a stare in piedi, non è certo breve. Io mi chiedo? Ma ci pensano ai disagi delle persone? E qui vengono persone malate, sofferenti».

E i pazienti che arrivano al poliambulatorio di via Turati sono tantissimi. Non solo quartesi ma di tutto il distretto del Quartu-Parteolla che spesso arrivano anche solo per chiedere informazioni o per pagare una visita sobbarcandosi anche lunghe file agli sportelli del ticket.

