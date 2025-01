Asl Lanusei, rimborsabili le visite urgenti in ritardo 

Visite urgenti in ritardo? A pagamento ma rimborsabili dall’Asl. Ora in Ogliastra c’è anche il regolamento aziendale, approvato nei giorni scorsi, che disciplina le modalità della procedura di cui possono avvalersi gli utenti quando il Servizio pubblico sanitario non riesce a garantire la visita urgente nei tempi indicati sull’impegnativa. Un paracadute per chi le cure private non se le può permettere, sebbene spesso sia in ballo la vita.

«Su questo tema – rivendica Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra –siamo stati i primi ad andare in pressing con la direzione generale nei mesi scorsi e negli ultimi incontri in cui era presente anche l’assessore Bartolazzi. Pertanto, nell’ambito della nostra Asl, i cittadini potranno chiedere il rimborso delle prestazioni sanitarie che le strutture pubbliche non sono in grado di garantire nei tempi previsti dalle impegnative. Stiamo diffondendo il regolamento e forniremo assistenza ai cittadini per le istanze, quando necessario».

Un decreto legislativo del 1998 contempla i rimborsi, ma in assenza di regolamento il rischio era dover fare intraprendere una causa giudiziaria per ottenerli. «Ora le regole sono chiare», aggiunge Muggianu. Dunque, qualora l’attesa della prestazione si prolunghi oltre il termine fissato, l’assistito può chiedere che la stessa venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale privata, ponendo a carico dell’Asl l’intero costo della visita. All’Asl diretta da Andrea Marras sono consapevoli dei disagi che le liste d’attesa possono arrecare tra la popolazione: «I tempi di attesa per una visita specialistica nelle aziende sanitarie non sempre possono essere rispettati. In caso di gravi problemi, ciò può mettere a repentaglio la salute dei pazienti. Qualcuno, spesso, rinuncia a ricorrere alla sanità pubblica e decide di rivolgersi a centri privati». Il percorso di tutela non può essere attivato con prenotazioni fatte dagli operatori di sportello, online sul portale regionale o nelle farmacie.

