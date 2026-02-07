Asl, la squadra è al completo: tutte le nomine 

Il mosaico della direzione strategica della Asl 6 del Medio Campidano è completo. Il direttore generale, Antonio Lorenzo Spano, ha ufficializzato i nomi che guideranno l’azienda sanitaria per il prossimo triennio. Direttore sanitario è Raimondo Pinna che ha ricoperto l’incarico presso l’azienda ospedaliera Brotzu. «La scelta – riferisce Spano – è supportata da un curriculum d’eccellenza, attestati rilasciati da amministrazioni regionali e dal ministero della Salute che confermano una competenza manageriale e un’affidabilità professionale di alto livello».

L’ex commissaria appena rimossa, Maria Francesca Ibba, rientra nel ruolo di direttore socio-sanitario, il suo contributo sarà centrale soprattutto sul fronte della riorganizzazione territoriale che in questi mesi ha seguito da vicino, basti ricordare il progetto per l’abbattimento delle liste di attesa degli invalidi civili. Alla direzione amministrativa è stata confermata Sandra Olla, dipendente con compiti dirigenziali in varie strutture amministrative. Gli incarichi hanno durata triennale. Nella nota stampa, Spano ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il completamento della squadra. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA