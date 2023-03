Asl, guerra sul reparto da chiudere 

Proposta rispedita al mittente da Andrea Marras che commenta con un secco. «Il reparto di ginecologia è sempre aperto, h 24. Abbiamo anche qualcuno ricoverato seguito dal personale con grande professionalità, come sempre». In reparto i medici sono rimasti in 4, la Asl continua a chiedere che altre aziende tendano la mano ma i ginecologi non arrivano. Il punto nascite da febbraio 2022 è chiuso per i pochi pediatri presenti. Si spera nei concorsi.

Con una nota indirizzata ai vertici aziendali, il direttore del presidio ospedaliero propone la chiusura temporanea: «Vista la grave carenza di dirigenti medici presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia si propone che a decorrere dal 23 marzo, in via del tutto provvisoria, sia sospesa l’attività sulle 24 ore, il reparto sia operativo dalle 8 alle 20 tutti i giorni della settimana garantendo l'attività di consulenza al pronto soccorso e l'attività ambulatoriale; le donne gravide a termine facciano riferimento ad altre strutture della Regione Sardegna».

Ginecologia e ostetricia sull’orlo della chiusura. Il reparto è aperto, ma solo sulla carta. Il direttore del presidio Gigi Ferrai vuole chiuderlo, il manager Andrea Marras si oppone.

Tensione

I sindacati

Il rappresentante Cgil, Lorenzo Casari commenta: «Non abbiamo capito cosa vogliono fare dell’ospedale. L’impressione è che ci sia poca volontà nel tenerlo aperto, al netto dei medici che non ci sono. Chi è che non vorrebbe lavorare dove funzionano le cose? Gli ultimi anni sono stati deleteri. La situazione che si è creata non è positiva. Anche la pressione politica dovrebbe essere più incisiva perché il rischio è che si chiudano tutti i reparti».

Comunicazione tra vertici che sembra avere qualche intoppo anche per la Uil che, tramite la sua segretaria territoriale, Aurelia Orecchioni fa sapere: «Non siamo stupiti dalla nota a firma del direttore del presidio visto e considerato che i ginecologi sono rimasti in quattro, quindi è impossibile coprire i turni per 24 ore. Restiamo perplessi perché una settimana fa sulla stampa il direttore generale dichiarava che Ostetricia è aperta, che il personale sarebbe arrivato e che non lasciava niente al caso. Sembrerebbe quasi che non ci sia comunicazione tra direzione generale e direzione sanitaria. Ci preme sapere quanto durerà questa situazione, visto che la pediatria e il punto nascite sono chiusi da più di un anno, e che intenzioni hanno sulla riorganizzazione delle quattordici ostetriche in servizio».

