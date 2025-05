Asl, commissario già al lavoro 

«Siamo di fronte a sfide complesse, criticità strutturali, carenze organizzative e pressioni sempre crescenti sul sistema sanitario. Sono profondamente motivato a lavorare insieme a tutti i professionisti della Asl che ogni giorno dimostrano impegno, competenza e dedizione, anche in condizioni non facili, caratterizzate dalla carenza di personale e carichi di lavoro importanti». Con queste parole si è presentato il commissario Andrea Marras che dal 5 maggio, subentrando alla manager Giuliana Campus, guida ufficialmente la Asl del Sulcis Iglesiente.

Sassarese, laureato in Giurisprudenza all’Università di Sassari, Marras arriva nel Sulcis dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore che, come ultimo incarico, gli ha visto guidare la Asl Ogliastra. Arriva in un momento particolarmente complicato per la sanità locale alle prese con molteplici problemi, primo fra tutti la carenza di personale medico e infermieristico che sta mettendo in ginocchio ospedali, guardie mediche e altri servizi dislocati nel territorio. Secondo le direttive regionali, si legge in una nota diffusa ieri, avrà principalmente il compito di predisporre un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi e un documento contenente una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria di riferimento. Dovrà anche effettuare l’analisi puntuale della domanda di servizi socio-sanitari, dell'evoluzione del contesto sociale, sanitario e demografico, delle risorse umane, strumentali e finanziarie e della capacità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. «Credo che insieme – ha aggiunto annunciando di aver già predisposto una serie di incontri e visite presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda – potremo avviare un vero processo di cambiamento». Il commissario, non appena arrivato a Carbonia, ha incontrato il sindaco Pietro Morittu che ha ribadito la «necessità di professionalità dedicate al nostro ospedale di emergenza urgenza Dea di primo livello e, soprattutto, di ampliare la rete della medicina del territorio. È indispensabile costruire le condizioni perché alle strutture di eccellenza come Neurologia, Ortopedia, Cardiologia, Csm, Pronto Soccorso e alle tante altre che si trovano in profonda difficoltà possano essere garantite le risorse e professionalità utili a poter erogare servizi di qualità e assistenza».

