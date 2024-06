Asl, commissariamento più vicino 

Armando Bartolazzi ha pronta la sua cura per rimettere in piedi la sanità sarda. Il medico-assessore vuole mandare a casa i manager delle Asl che il Campo largo ha ereditato dal centrodestra. Questo nel brevissimo periodo. Come obiettivo di medio termine c’è il “San Raffaele sardo”: il modello è l’Irccs, l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Mette insieme assistenza ospedaliera e ricerca.

Primo passo

Dichiarazioni ufficiali non ce ne sono. È tutto sottotraccia il lavoro di Bartolazzi sul commissariamento. Non che sia una novità lo spoils system a ogni cambio di governo regionale: è prassi consolidata fare piazza pulita dei manager ingaggiati dagli avversari politici. La novità sarà capire in nome di quale riforma cambieranno i vertici aziendali. Solinas “licenziò” i direttori del centrosinistra per cancellare la Asl unica che Pigliaru aveva istituito dopo aver azzerato le nomine del centrodestra.

Le certezze

In maggioranza, il ddl dell’assessore non l’ha visto nessuno. Dal Campo largo filtra l’ipotesi che la riforma ruoti intorno alla modifica delle funzioni in capo all’Ares, l’agenzia regionale per la salute, una sorta di Asl unica messa in piedi dal centrodestra. Di conseguenze cambierebbero i compiti delle aziende sanitarie, rendendo percorribile la strada del commissariamento. «Per prendere il controllo dell’assistenza medica e ospedaliera non si può prescindere da questo passaggio», chiarisce Michele Ciusa, capogruppo del M5S in Consiglio regionale, il partito di Bartolazzi e della presidente Todde. Tempi, tuttavia, non ce ne sono. Ma sembra che il ddl sia pronto per entrare in Giunta, per poi approdare in Consiglio regionale.

Il grande sogno

Sul fronte dell’Irccs sardo, Bartolazzi pensa di accorpare l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e l’Arnas Brotzu. Verrebbero così unite la ricerca che si fa all’Aou con l’alta specializzazione medica del Brotzu, le due facce dell’Irccs. Sotto l’ombrello entrerebbero pure il Microcitemico (un tempo insieme al Brotzu, poi spostato alla Asl 8 dal centrodestra) e l’Oncologico Businco.

Le azioni

Gli Irccs vengono accreditati dal ministero della Salute su specifiche aree tematiche. Bartolazzi starebbe puntando su Pediatria e Oncologia. L’assessore ne ha parlato in questi termini giovedì scorso, quando ha incontrato i sindacati del comparto. Il tema della convocazione era generale, poi ci sono state domande specifiche sull’Irccs perché i desiderata dell’assessore hanno già fatto il giro degli ospedali. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, dice: «Prima dei grandi progetti, dobbiamo far funzionare la sanità, garantendo ai sardi i servizi minimi. La situazione attuale è gravissima: servono azioni immediate, non solo progetti di lungo periodo. È poi prioritario evitare decisioni traumatiche e non condivise da quanti operano tutti i giorni negli ospedali e che, nel caso di Brotzu e Aou, sono i meno pagati dell’Isola». Ciusa sostiene che «con l’Irccs arriverebbero molte più risorse, anche da Bruxelles: per la Sardegna sarebbe un enorme vantaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA