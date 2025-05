Asl, c’è un altro pacchetto da 24 nomine 

Il campo, stavolta, è minato (più che largo). La gestione della sanità ha tutta l’aria di essere una partita sempre più scivolosa negli equilibri della maggioranza in Regione. L’ultimo nodo, in un quadro di alta tensione, è la fase due della legge 8, sul commissariamento delle Asl: dall’insediamento, i nuovi manager hanno quarantacinque giorni di tempo, recita il comma 4 dell’articolo 14, per sostituire i direttori sanitari e amministrativi. Sommando le dodici aziende in cui è scattato lo spoil system impugnato dal Governo Meloni davanti alla Corte Costituzionale, il pacchetto di nomine vale altre 24 caselle. Intanto si scalda anche l’asse Bartolazzi-FdI, con l’assessore che risponde a Paolo Truzzu sui contratti dei commissari.

Quadro generale

Nel centrosinistra non c’è partito che si allontani dalla prudenza. Pesa troppo la frattura Todde-Pd, dopo che nella Giunta del 27 aprile la presidente è andata avanti con le nomine dei commissari pur in assenza dei tre assessori dem, Giuseppe Meloni (Programmazione), Rosanna Laconi (Ambiente) ed Emanuele Cani (Industria). Da allora Todde non ha convocato nemmeno un vertice chiarificatore. Meglio: da quel giorno ha chiamato a raccolta la coalizione per due volte, una sul nucleare e l’altra sul salva-casa, ma senza mai aprire il confronto sul punto di rottura. Tant’è: il Pd ha deciso di sfilarsi dalle decisioni sulla sanità con un mutismo che la dice lunga sullo scontro interno. Nessuno, ieri, ha commentato la fase due.

I più vicini

Dal partito della presidente qualcosa l’hanno detta, insieme a un tanto così di acqua sul fuoco. «Siamo contenti – sottolinea il capogruppo del M5S, Michele Ciusa – che i nuovi commissari si siano insediati, era un cambio necessario. Adesso si valuteranno i passaggi successivi. C’è la volontà di dialogare, registriamo un clima sereno». Giuseppe Frau, quota Uniti per Todde, referente della sanità e vicepresidente del Consiglio, si dilunga appena di più: «Abbiamo fiducia nel lavoro dei commissari, in prima battuta per ricreare un clima di ascolto, serenità e collaborazione tra medici, infermieri, oss e amministrativi, tutti al lavoro per i pazienti; poi si dovrà dare gambe alla legge riorganizzando i servizi negli ospedali e sul territorio. Per fare questo sarà fondamentale anche la nomina dei direttori amministrativi e sanitari, in modo da coadiuvare e rafforzare il duro lavoro di cambiamento molto atteso da tutti».

Altri alleati

Maria Laura Orrù, capogruppo di Avs, ammette che «esiste una difficoltà oggettiva» nella gestione della sanità. «Mi auguro che tutte queste nuove figure – dice in riferimento ai direttore sanitari e amministrativi da nominare – aiutino a superare le criticità del sistema nell’interesse del diritto alla salute dei sardi». Per Peppino Canu, il medico-consigliere di Sinistra futura, la differenza la faranno «le linee guida che dovrebbe dare l’assessore Bartolazzi. È il solo che, visto il ruolo, può assumersi la responsabilità della riorganizzazione dei servizi sanitari, anche dettando i tempi».

Botta e risposta

Proprio Bartolazzi ieri ha replicato a Truzzu che, con un post su Facebook, ha fatto «un po’ di chiarezza» sui contratti ai commissari. «All’articolo 4 – ha spiegato il capogruppo di FdI – si stabilisce che, oltre al compenso, spetti loro un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. Dopo le segnalazioni, l’assessorato ha detto che i rimborsi sono compresi nei compensi. Ma serve una nuova delibera per correggere questo pasticcio in salsa Todde-Bartolazzi». L’assessore, in serata, ha scritto che «i contratti sono corretti e non devono essere oggetto di alcuna revisione né sostituzione. Non esistono i difetti di legittimità che Truzzu tenta maldestramente di adombrare». Bartolazzi precisa che «la parte ammessa a rimborso è solo ed esclusivamente quella relativa alle missioni né esiste alcuna voce extra rispetto al tetto di retribuzione individuato nello schema di contratto». Insomma, caso chiuso per il titolare della Sanità. Ma dalla Lega Alessandro Sorgia definisce Todde e Bartolazzi «dilettanti allo sbaraglio», mentre il riformatore Umberto Ticca parla di «Pd succube, purtroppo, della presidente».

