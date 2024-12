Asl, cambia il direttore sanitario  

A oltre due anni dalla sua nomina il direttore sanitario della Asl 7, Giuseppe Piras viene revocato dal suo ruolo «per mancanza di requisiti». È questo quanto si legge in una delibera firmata dalla direttrice della Asl Giuliana Campus, che nel 2022 nominò proprio il dirigente. «A seguito della richiesta di verifica – si legge nel documento – da parte dell’assessorato alla Sanità in merito al possesso dei requisiti dei direttori amministrativo e sanitario, e a seguito di verifiche effettuate presso le strutture sanitarie nelle quali il direttore sanitario, Giuseppe Piras, ha operato, in ordine al suo possesso dei requisiti previsti dalla legge, si evince che il medesimo non abbia svolto per almeno 5 anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, come sancito dall’articolo. 3 comma 7 del D.Lgs 502/1992». L’articolo sancisce i requisiti necessari a ricoprire l’incarico, a cui si aggiunge a quello del non raggiungimento del 65esimo anno di età durante l’esercizio della funzione. La scoperta della mancanza di titoli arriva dopo due anni dalla nomina e grazie ad una richiesta di verifica della Regione.

L’azienda

Sulla revoca dell’incarico non si registrano reazioni da parte della Asl. Attraverso l’ufficio stampa l’azienda fa sapere che «la Direzione non ritiene opportuno rilasciare ulteriori dichiarazioni rispetto a quanto riportato in delibera».

I sindacati

La decisione della Asl ha sorpreso anche i sindacati. Monica Secci, segretaria della Cgil Funzione Pubblica del Sud Sardegna afferma: «Un fatto abbastanza grave e ci chiediamo come sia possibile accorgersi dopo tanto tempo dell’assenza dei requisiti e questo fatto ci fa venire alla testa tanti pensieri. È ovvio che quanto accaduto mette in dubbio le modalità di gestione della sanità da parte della precedente giunta regionale». Non si distacca di molto il pensiero di Ignazio Usai, della Cisl Funzione Pubblica: «Prendiamo atto del provvedimento della direzione generale ma è facile pensare che come i requisiti non li ha oggi non li avesse neanche due anni fa. Rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi». Alla revoca dell’incarico ha fatto seguito una nuova delibera sempre a firma della Campus che nomina come nuovo direttore sanitario Antonio Pisano. Dalla stessa delibera si acquisisce che «Antonio Pisano attualmente direttore facente funzioni della Medicina del Cto di Iglesias è in possesso dei titoli e dei requisiti e risulta pertanto idoneo ad esercitare le funzioni di direttore sanitario».

