Asl, calcinacci sulle scrivanie 

Una grossa porzione di intonaco del soffitto all’interno del secondo piano della Casa della salute dell’Asl, in via Demurtas a Nuoro, è crollato ieri notte. La pioggia di calcinacci, alcuni grandi almeno quanto un’agenda, è piombata sulle scrivanie degli uffici. A cedere una grossa porzione del soffitto, circa un metro quadrato. Nessuno fortunatamente si è fatto male, ma nello stabile del vecchio ospedale San Francesco, riaperto da poco più di un anno dopo una lunga ristrutturazione, sono subito scattate le verifiche da parte degli ingegneri e dei geometri Asl in tutte le stanze dell’edificio.

Il cedimento

Il cedimento improvviso, che non aveva dato segnali, fortunatamente è avvenuto durante la notte, quando negli uffici non c’era nessuno. Ad accorgersi sono stati gli impiegati al rientro al lavoro ieri mattina.

Quanto accaduto è stato immortalato in un video che in un attimo ha fatto il giro dei cellulari dei dipendenti dell’Asl. Nelle immagini si sente una voce che esorta l’autore delle riprese a non entrare nella stanza. Insomma, preoccupazione e paura tra i lavoratori, perché la porzione che ha ceduto è proprio sopra una scrivania e una sedia che ospita un dipendente, ed è grande circa un metro quadrato. Se fosse successo durante l’orario di lavoro avrebbe potuto ferirlo.

Fatto imprevedibile

Dalla Asl si cerca di minimizzare l’accaduto, comunque grave visto che la struttura, restaurata da poco, è stata riaperta circa un anno fa. Da verificare le cause del cedimento.

«La struttura è stata riaperta da poco, ma quei lavori sono stati fatti molti anni fa, quello che è accaduto è un fatto non prevedibile - afferma il direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas - le attività ambulatoriali oggi (ieri ndr) non sono state interrotte. Abbiamo subito fatto controllare gli ambulatori. I lavori sugli intonaci sono stati iniziati molto tempo fa. Abbiamo chiesto agli ingegneri e ai geometri di fare le verifiche necessarie, al momento non ci sono altre criticità e ho chiesto la certificazione».

I locali

La struttura, inaugurata nel 1904, ospitò l’ospedale San Francesco fino al 1976 quando reparti e medici traslocarono nel nuovo edificio. Lungo era stato il percorso di restauro. Il primo intervento, il più cospicuo, era costato 5 milioni di euro e aveva contemplato anche l’innalzamento di un piano. La seconda tranche dei lavori, da due milioni di euro, aveva garantito l’impiantistica e la messa a norma. L’ultimo, da un milione e 150 mila euro, aveva riguardato la Casa della salute.

