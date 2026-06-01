Asl, arriva il nuovo manager 

Al vertice della Asl 6 si cambia ancora: ieri mattina si è insediato il nuovo direttore generale, il dottor Joseph Polimeni. Italo-americano, manager di comprovata esperienza nazionale e internazionale, nominato dalla Giunta regionale lo scorso 14 aprile, occupa il posto lasciato libero da Antonio Lorenzo Spano, che solo a gennaio aveva preso servizio nel Medio Campidano, dopo circa tre mesi tornato a Sassari, nel frattempo sostituito dall’ex commissaria, Maria Francesca Ibba. Un’alternanza continua di ben quattro direttori generali in due anni che ha generato malcontento tra sindaci e sindacati del territorio.

L’incarico

Nato a New York nel 1969, Polimeni vanta un curriculum d’eccellenza, già commissario per il Ministero della Salute, prima di arrivare in Sardegna ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’azienda regionale di coordinamento della Salute in Friuli Venezia Giulia, la nostra Ares. Ora, alla guida della sanità del Campidano, l’impegno è, «tracciare un nuovo percorso di efficienza gestionale e potenziamento dei servizi assistenziali». Negli uffici di via Ungaretti, mattinata intensa quella di ieri mattina, primo giorno di lavoro, per la maggior parte trascorsa incontrando il personale, tra questi il direttore sanitario, Raimondo Pinna, e la direttrice socio-sanitaria Maria Francesca Ibba, per un primo saluto istituzionale. «Con l’avvio del suo mandato per il prossimo triennio», dice la Asl in un comunicato, «l’azienda si appresta ad affrontare una fase di consolidamento e rilancio, potendo contare su una figura di altissimo profilo e consolidata esperienza».

Gli obiettivi

«Sono onorato», dice Polimeni, «di poter fornire il mio contributo professionale in questa terra che amo da sempre, la Sardegna, in una fase di transizione e di forti cambiamenti a livello nazionale e internazionale». Consapevole delle, «molte sfide da affrontare nel territorio, come la piena attivazione delle case di Comunità e l’ospedale di San Gavino», chiede, «la collaborazione di tutti: personale sanitario, tecnico e amministrativo, ruoli istituzionali del territorio, sindacati, associazioni di categoria e volontariato. Lavorando in sinergia gli obiettivi che abbiamo di fronte siano raggiungibili con determinazione, ascolto e umiltà».

L’emergenza

Appello accolto dai sindacati e dai 28 sindaci del Campidano, partendo dai presidenti dei due distretti sanitari, Italo Carrucciu di Lunamatrona e Federico Sollai di Villacidro. La preoccupazione resta, voce unanime: «Non si può continuare a gestire la sanità locale con un cambio al vertice subito dopo aver programmato insieme il da farsi in un periodo di emergenze quotidiane». In questi giorni, con l’avvio della stagione turistica sulla Costa Verde, torna l’incubo di un terzo anno senza la guardia turistica, in dubbio anche l’apertura della farmacia estiva, unici su 47 chilometri di litorale.

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