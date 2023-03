Asl al capezzale del Marghine 

Mancano i medici di base e gli specialisti, nella sede del distretto sanitario di Macomer alcuni servizi sono stati cancellati, altri procedono con difficoltà. Chi vive nella sofferenza, per fare una visita deve affrontare trasferte con tempi d’attesa lunghissimi. La drammatica situazione sarà al centro di un incontro tra istituzioni locali, medici e vertici dell’Asl. Tema “La sanità territoriale del Marghine: emergenza e riordino del sistema socio sanitario”. L’incontro è fissato per venerdì (ore 17), nel centro servizi culturali (ex caserme Mura), organizzato dal Comitato per la difesa della sanità del Marghine e dall’associazione “Nino Carrus”.

Gli interventi

Introdurranno Rosanna Carboni, presidente della “Nino Carrus”, Francesco Nieddu, coordinatore del comitato per la difesa della sanità del Marghine, il sindaco Antonio Succu. Previsti gli interventi di Silvia Cadeddu, presidente del distretto socio sanitario del Marghine, il medico Laura Foddai, Gian Pietro Arca, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine e Giovanni Maria Soro, direttore operativo centrale di Ics Maugeri. Le conclusioni sono affidate a Paolo Cannas, direttore generale della Asl di Nuoro. Coordina Danilo Lampis.

L’idea

Dice il coordinatore, Francesco Nieddu: «Abbiamo cercato di coniugare la rivendicazione con le idee e le proposte di soluzioni che affrontino le criticità riscontrate, possibilmente lungo i binari di una nuova concezione e di una riorganizzazione dei servizi sanitari all’altezza delle esigenze attuali delle persone e delle comunità». Aggiunge Rosanna Carboni: «La nostra è una battaglia di civiltà, tutti i cittadini devono godere dei diritti sanciti dalla Costituzione ed avere pari opportunità, indipendentemente dal luogo dove si nasce e si sceglie di vivere».