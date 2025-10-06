Asl, accordo con i dirigenti sanitari: si sbloccano nomine e concorsi 

Accordo raggiunto tra la Asl del Medio Campidano e i sindacati della dirigenza sanitaria: «Un’intesa – dice la commissaria, Maria Francesca Ibba – che segna un cambio di passo con la firma del Contratto integrativo aziendale». Questi i punti: miglioramento delle condizioni di lavoro, rivalutazione economica, nuovi incarichi dirigenziali, retribuzione della produttività equilibrata e gratificante per i più giovani, incremento del 100 per cento per la reperibilità.

Dopo un continuo alternarsi di sostituti, nominati i direttori di sei reparti: Neurologia (Marcello Mura), Medicina trasfusionale (Isabella Atzeni), Endoscopia digestiva (Maria Laura Porcedda), Anatomia patologica (Maria Carolina Botta), Neuropsichiatria (Sergio Salis), Consultori (Barbara Steri). Via anche ai concorsi per primario nei reparti di Radiologia, Ortopedia, Rianimazione.

«Un grande risultato – afferma il segretario Cisl dei medici, Marcello Deriu – sui diritti contrattuali che in passato non sono stati sempre rispettati: aumenta la fiducia tra azienda e lavoratori, il territorio diventa attrattivo per le assunzioni tramite concorsi che non più rinviabili e le attività dei reparti, alcuni oggi allo sbando, ovvero a rischio di chiusura, potranno operare con la giusta continuità». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA