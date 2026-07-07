Asl 5, terre a privati senza un contratto 

L’Asl 5 vent’anni fa aveva concesso un terreno agricolo (dove poi sono state installate, «senza autorizzazione dell’ente proprietario, alcune serre florovivaistiche»), vicino al San Martino, a “parole” anziché con un contratto scritto, l’unico che vale per l’amministrazione pubblica. Da qui una serie di passaggi che hanno portato i dirigenti di Ares, Antonio Lorenzo Spano (oggi manager dell’Asl Sassari), Cristian Filippo Riu (direttore dei Servizi prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) e Giampiero Testoni (dirigente di Ares) a rispondere di danno erariale per 49.600 euro. La Corte dei conti li ha assolti, del mancato incasso dei crediti non hanno colpa. L’accusa della Procura verteva sulla prescrizione dei crediti relativi al periodo 2012-2015 per 25.200 euro e di 24.400 euro «per omesso reclamo dei crediti dovuti dalla società a titolo di indennità di occupazione per le annualità 2017 e 2018».

La vicenda

Nel 2005 tra l’Asl 5 e la stessa Società Agricola Nonnis viene costituito un rapporto verbale, che il diritto civile consente per i contratti di affitto agrario ma non per la pubblica amministrazione; nel 2011 l’Azienda sanitaria ridetermina il canone e invita la società agricola a sottoscrivere un regolare contratto, scritto che però non è stato mai stipulato. Nel 2016 l’Asl 5 reclama la differenza pari a 25.200 euro tra il canone annuo e le somme versate, nel 2017 il terreno passa al patrimonio dell’Ats allora in gestione liquidatoria.

L’accusa

Secondo la Procura i crediti 2012-’15 non erano prescritti e quindi la responsabilità passava a Spanu e Riu mentre per le annualità 2017-’18 il danno andava ripartito tra tutti e tre. Gli avvocati a difesa Mauro Barberio e Stefano Porcu hanno contestato le accuse dalle fondamenta: in diritto tutti i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati con la forma scritta anche se si tratta di contratti agrari. Quindi, spiegavano Barberio e Porcu, se manca il contratto la questione va qualificata come “occupazione” per cui non si può parlare di “canone” bensì di “indennità” e non essendoci, di conseguenza, prescrizione i tre non devono rispondere di alcunché. Il responsabile andrebbe invece ricercato nel dirigente preposto al Patrimonio dell’Asl 5 che avrebbe consentito un rapporto pluriennale senza contratto.

Spano, Riu e Testoni solo per brevi periodi avevano gestito il patrimonio delle 8 Asl, 2.000 cespiti immobiliari, impresa impossibile. Per il Collegio i tre manager non sono responsabili, in pratica non potevano fare di più.

Il verdetto

La Corte dei Conti concorda con la difesa e ribadisce che con la Pubblica amministrazione il consenso si perfeziona con la sottoscrizione del contratto, parola e stretta di mano non bastano. Infine, il fondo oggetto della causa «sino al 2017 era di proprietà dell’Asl 5, aveva una destinazione d’uso agricola ed era utilizzato dalla società sulla base di un contratto verbale e in condizioni di destinazione d’uso differenti da quella pattuite verbalmente avendo la stessa installato, senza alcuna autorizzazione dell’ente proprietario, alcune serre florovivaistiche». Una storia sbagliata, nessuno paga e tutti pagano. Per ora.

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