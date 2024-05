Asl 5, parcelle per oltre 8 milioni 

Il recente stop alle nomine, impartito dal neo assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ai dirigenti delle Asl, è un chiaro segnale della volontà di riorganizzare nell’Isola il comparto salute. Ma se il futuro delle aziende sanitarie, ripristinate nel 2022, è ancora da definire, il recente passato è ben delineato dai numeri elencati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti ufficiali.

I vertici

Escludendo dal calcolo il personale a tempo indeterminato, nel 2023 la Asl 5 ha speso tra incarichi dirigenziali, consulenti, collaboratori e lavoratori con contratto a termine oltre 8 milioni di euro.Per il manager Angelo Maria Serusi, a capo di una struttura di alta complessità di seconda fascia, lo stipendio lordo ha sfiorato i 140mila euro; 117mila euro a testa sono andati al direttore sanitario Antonio Maria Pinna e alla direttrice amministrativa Rosalba Muscas.

Incarichi

Quasi due milioni 300mila euro sono stati messi in conto per finanziare incarichi esterni, anche se l’importo realmente erogato ammonta a un milione 276mila euro. Il cosiddetto “outsourcing”, l’esternalizzazione dei servizi, è una pratica sempre più diffusa anche nell’azienda di via Carducci. «In questo momento è l’unica praticabile, dal momento che il reclutamento per le vie ordinarie è sempre più difficile - spiega Serusi - il libero professionale ha un costo più elevato, ma ci permette di garantire i livelli essenziali di assistenza».

Secondo i dati ufficiali riportati nel sito alla sezione “contratti di collaborazione esterna libero professionale” sono 56 le figure che si sono alternate nel 2023. Alcune per periodi brevissimi, una settimana o poco più, altri anche per sei mesi o più. Nella maggior parte dei casi sono registrati come contratti di consulenza specialistica in ambito medico, sanitario,psicologico, ma si fa riferimento anche a prestazioni mediche specialistiche nei vari reparti degli ospedali.

Il conto per la Regione è salato: tra le varie voci spicca quella relativa alla collaborazione richiesta al medico Fernando Cossu Ferrà, che ha assunto l’incarico dal 9 novembre al 31 dicembre, e per il quale la Asl 5 aveva previsto un compenso lordo di 100mila euro (l’importo erogato è di poco inferiore ai 25mila). L’onorario più alto tra quelli effettivamente erogati spetta ad Augusto Ogana, specialista in pediatria già responsabile dell’ambulatorio di Diabetologia pediatrica, al quale dal primo luglio al 31 dicembre sono stati corrisposti 80mila euro.

A tempo

Ci sono poi i 174 dipendenti inquadrati come “personale non a tempo indeterminato” che valgono 5 milioni 673mila euro sul bilancio della Asl. Sono dirigenti medici, operatori socio sanitari, infermieri, operatori tecnici, assistenti amministrativi: un esercito di lavoratori che prestano il proprio servizio con contratti a scadenza.Al conto occorre sommare, infine, i quasi 55mila euro stanziati alla Hms consulting per l’affidamento del servizio di consulenza nell'ambito delle politiche del personale, a supporto dei referenti dell’area Risorse umane e del management aziendale della Asl.

