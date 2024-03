Asl 5, giornata di ordinarie proteste 

Anche ieri mattina proteste e disagi nella sede dell’Asl 5, in via Carducci. Al piano terra la Guardia giurata ha dovuto calmare i tantissimi cittadini che si sono presentati prima dell’alba per la scelta di un medico di base. Al decimo piano invece diverse mamme di bambini rimasti senza pediatra da mesi hanno bussato alla porta del direttore Angelo Maria Serusi per ottenere risposte. Ma per loro, al momento, solo promesse. Ma non solo: ieri nel palazzo funzionava solo un ascensore.

Genitori in rivolta

Alcuni giorni fa si sono riuniti sui social, ieri invece, senza appuntamento, i promotori dell’iniziativa virtuale si sono presenti negli uffici dei dirigenti della Asl 5 per consegnare un dossier con tutte le testimonianze raccontate sulla pagina social. Un’ora di incontro, un faccia a faccia durante il quale i genitori hanno spiegato i tantissimi disagi che vivono pa causa della mancata assistenza per i figli, un problema che nella maggior parte dei centri oristanesi si trascina da oltre un anno.

Le promesse

Dalla direzione sono arrivate solo promesse, per ora: «Conosciamo bene il disagio per la mancanza di pediatri - ha detto Serusi - Il 10 aprile conosceremo l’esito dell’ennesimo bando per la sede carente di Oristano. Speriamo bene, dovrebbero essersi candidati due medici». Serusi promette anche un esperimento, un’Ascot a Oristano per i bambini senza medico: «È in corso un’interlocuzione con i medici e gli infermieri di Pediatria dell’ospedale San Martino per la realizzazione di un ulteriore ambulatorio di pediatria generale a supporto delle famiglie con bimbi privi di cure». Il problema non si risolverebbe però per chi abita lontano da Oristano. Ma non solo: «Entro 60 giorni - ha detto Serusi - avremo 38 ore settimanali di specialistica ambulatoriale a supporto della pediatria di base».

Simona Capriotti, promotrice del gruppo Facebook delle mamme, attende di vedere se queste promesse diventeranno realtà: «Se poi la situazione non cambierà continueremo la nostra battaglia. I bambini non possono rimanere senza assistenza medica». I genitori poi hanno raggiunto la Prefettura per consegnare il dossier con le testimonianze dei genitori al prefetto Salvatore Angieri.

La scelta del medico di base

Ieri caos anche per la scelta del medico di base. Già alle 5 in tantissimi si sono recati in via Carducci con la speranza di trovare un camice bianco libero. La maggior parte era di Santa Giusta, dove solitamente erano presenti due professionisti mentre adesso è in servizio solo Marta Frongia che ha raggiunto già il massimale. A breve però dovrebbe arrivare un altro medico.

Ascensori guasti

Sempre ieri disagi anche per i dipendenti della Asl, soprattutto per quelli che dovevano raggiungere i piani alti. In tutto il palazzo funzionava un solo ascensore. Ma non solo, quello che fino a due giorni prima era attivo ieri, a causa di un problema tecnico, è sceso verso il basso velocissimo, dal nono al primo piano, con all'interno quattro persone. «Fosse solo l’ascensore il problema», commenta sconsolata una dipendente della Asl.

