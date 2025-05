Asl 5, buste paga più pesanti del 10% 

Se le previsioni troveranno riscontro nel consuntivo 2024 il costo dei 1.593 operatori dell’Asl 5 salirà in doppia cifra: più 10,50% che tradotto in euro significa oltre 98 milioni; nel 2023 furono spesi 88,6 milioni. La relazione al bilancio 2024/’26 spiega perché: «L’aumento del costo del personale del comparto ruolo sanitario di 10 milioni di euro è dovuto per circa 8 milioni allo spostamento degli operatori socio sanitari e degli assistenti sociali dal ruolo tecnico al ruolo socio-sanitario. La restante parte alle maggiori assunzioni previste per il personale dirigente».

I costi

Nel 2024 qualche nuovo arrivo, altri si avranno quest’anno e nel 2026. Il capitolo della “trasparenza” indica in 88 milioni il costo del personale del ruolo sanitario di cui 36,7 milioni assegnati ai dirigenti medici e 5,7 milioni ai non medici. Lo stipendio di questi professionisti per contratto nazionale si compone di sette voci; la parte fissa, l’indennità per chi lavora solo nel pubblico, la quota di struttura complessa, la retribuzione di posizione fissa, un’altra a seconda degli incarichi, l’indennità dovuta per le sostituzioni e infine la retribuzione di risultato concessa dopo una valutazione di un organo terzo. Quest’ultima figura negli stipendi 2024 ma si riferisce ai risultati certificati nel 2023 relativo ai dirigenti che avevano superato la soglia minima di accesso, per una cifra che oscilla tra i 22mila euro e i 7mila.

I premi

Nel 2023 il monte premi assegnato sulla base delle tabelle contrattuali riservate al comparto sanità ha sfiorato i 4 milioni. Le annualità tutte al lordo con le singole tabelle dei 51 titolari di incarichi dirigenziali di alto livello, riportate nel sito dell’Asl nel rispetto delle norme sulla trasparenza, dicono che 5 sono al disotto dei 100mila euro, tutti gli altri al disopra. Quattordici vanno da 130 a 170mila euro. Oltre di duemila euro e in testa alla lista di dirigenti medici e no, Maria Valentina Marras, responsabile del dipartimento di igiene. A fare la differenza la retribuzione tabellare dovuta agli anni di servizio più che quella di risultato che avrebbe meritato oltre il 100 per la gestione durante il periodo Covid e le misure di prevenzione che posizionano l’Asl 5 tra le più attente nell’Isola. Segue Marcello Mocci, responsabile della radiologia con 153mila. L’ex direttore generale Angelo Maria Serusi ha totalizzato 139mila euro, il direttore sanitario in servizio nel 2024 Antonio Maria Pinna 84 mila, la direttrice amministrativa Rosalba Muscas 111mila euro e il direttore dei servizi socio sanitari Alessandro Baccoli 92mila.

