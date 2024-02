Askatasuna, scontri politici e inchieste penali 

Torino. I sindacati di polizia che scendono sul sentiero di guerra, le destre che manifestano in piazza, la Digos che sventaglia misure cautelari a carico degli antagonisti. Il clima è di scontro, a Torino, dopo l'annuncio della giunta guidata dal dem Stefano Lo Russo di un patto con il centro sociale Askatasuna. L'idea è di aprire alla gestione congiunta di una parte della palazzina in cui gli attivisti sono insediati dal 1996 (senza autorizzazione) per condividere iniziative di carattere culturale. Un'idea che i rappresentanti sindacali delle divise non esitano a definire scellerata.

Intanto è scattato l'ultimo blitz a carico degli attivisti, colpiti da dodici provvedimenti che spaziano dal divieto di dimora all'obbligo di firma. L'inchiesta è sugli incidenti avvenuti il 1° maggio 2022. Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono i reati contestati. Nell'ufficio del gip (che a Torino è sovraccarico di fascicoli) la richiesta dei pm pendeva dal febbraio dello scorso anno; la firma è arrivata il 31 gennaio, il giorno dopo l'annuncio della delibera su Aska da parte del Comune. La Procura avrebbe voluto addirittura il carcere per due indagati e i domiciliari per altri tre, ma la giudice non è stata d'accordo. Non solo. Esaminando le carte ha concluso che i leader del centro sociale non solo non hanno partecipato agli scontri, ma hanno cercato il dialogo con la polizia.

