Asino sardo, le potenzialità dell’allevamento  

Alla riscoperta di un animale storicamente sostegno ad agricoltori e pastori, oggi diventato centro di una filiera e inserito nella lista delle razze tutelate dalla legge sulle biodiversità. È l’asino sardo di cui si è parlato all’ExMè in un incontro organizzato da Coldiretti Nuoro-Ogliastra tra esperti, istituzioni e operatori del settore. Dal seminario sono emerse le potenzialità della filiera legata all’allevamento in Sardegna, in particolare per le opportunità in termini di sostegno in agricoltura, nella produzione del latte utilizzato per l’alimentazione e molto apprezzato, considerate le sue peculiarità organolettiche nella riduzione del rischio di allergie o intolleranze, ma anche per l’uso sempre maggiore in dermatologia e cosmesi. E poi ci sono altri usi legati a onoterapia e turismo. In apertura il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis, si è voluto unire a nome suo e dell’associazione al ricordo di tutte le donne vittime di violenza e ha voluto rilanciare l’impegno quotidiano nella lotta contro la violenza. Sono intervenuti il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, Anna Rocca di Laore, Salvatore Naitana, docente universitario, Piero Maria Serusi, operatore di onoterapia, Franca Carboni e Giovanni Serra, autori del libro “L’asino sardo”.

