Asino alla lotteria: «Un essere vivente non è un trofeo» 

La mente fa riaffiorare ricordi ed episodi che hanno segnato un’esistenza. La voce è rotta dall’emozione. Andrea Mameli pondera le parole, ma al tempo stesso non ha alcuna voglia di fare spallucce e di infischiarsene. «È capitato un’altra volta, come a Nuoro qualche anno fa, come per il mio Aladino», tuona lo psicologo cagliaritano da anni trapiantato in Barbagia. «Lo scorso fine settimana, a Onifai, hanno organizzato una lotteria e messo in palio un povero animale. Il fatto che fosse un asino è secondario. È assurdo, scandaloso: come si può mettere un essere vivente in premio, in quel modo? Ora basta, serve un cambio culturale».

Cortes e polemiche

Da una parte un evento riuscitissimo, capace di ravvivare il borgo a colpi d’arte, mestieri ed enogastronomia di qualità. Il 23 e 24 agosto migliaia di visitatori hanno raggiunto Onifai per OniArte, sorta di “cortes apertas” in salsa baroniese. Sulla carta tutto è andato per il meglio. Ospitalità conclamata, grandissima soddisfazione tra amministratori e organizzatori vari. Qualcuno, però, dotato magari di una sensibilità spiccata, e meno incline a lasciar correre, è rimasto turbato dalla singolare lotteria allestita in pieno centro, a ridosso di un punto ristoro. Sì, perché l’asinello messo in palio avrebbe caratterizzato le due giornate come una sorta di trofeo da esposizione. Oltretutto, in quella porzione di paese assai battuta, la più in vista, tra il Comune e la chiesa di Santa Croce. Stando ai racconti dei visitatori, la formula su per giù sarebbe stata la seguente, con una banconota da 5 euro in mano: “Chi azzecca il peso dell’asinello, se lo aggiudica”.

Rabbia e vecchi pensieri

Andrea Mameli non riesce a sorvolare. A non pensare a questo nuovo episodio, alle analogie con una storia che ha segnato la sua vita. «Nato psicologo», come ama ripetere, è stato folgorato da Aladino. Da un asino che nel 2016 era stato messo in palio in una lotteria a Mastros in Nùgoro. Un animale forse destinato a essere fatto a bistecche, che Mameli ha salvato acquistando tutti i biglietti della singolare “pesca”. «È stato Aladino a salvarmi la vita, come ho scritto anche nel mio libro “Il suo nome è magia”», spiega lo psicologo: «È stato utilizzato per la pet therapy, ha dato un aiuto enorme a tantissime persone. Sì, ha cambiato e migliorato la mia esistenza. Quindi, basta animali nelle lotterie. Mi dispiacerebbe troppo se l’asino in palio a Onifai non potesse fare il percorso di Aladino ovvero, salvare altre vite». Mameli prosegue: «Auspico davvero un cambiamento culturale nei confronti degli ultimi. D’altronde, l’asino rappresenta gli ultimi. Continuo a denunciare queste situazioni, non posso rimanere indifferente».

Il sindaco

Una vicenda che ha fatto discutere, che in parte ha minato la serenità di un borgo travolto dai visitatori. «Lo scorso fine settimana abbiamo accolto più di tremila persone», dice il primo cittadino di Onifai, Luca Monne: «La finalità della nostra manifestazione non era certo quella di mettere in palio asinelli, bensì di valorizzare la nostra identità. Il Comune non c’entra con questa lotteria, messa in piedi da un privato a nostra insaputa. Condivido il pensiero di Andrea Mameli, quell’asinello era fuori luogo in quel contesto».

Intanto, l’organizzatrice della lotteria, Sabrina Mulas, rassicura: «L’asino sta bene. Mi ritengo responsabile di aver migliorato la vita di questo animale. L’asinello è stato consegnato a un bambino che lo fa pascolare nella fattoria di famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA