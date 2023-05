Asinara, un museo per il penitenziario 

Nella Casa del parco un museo per raccontare la storia penitenziaria dell’isola dell’Asinara, parte integrante dell’Osservatorio della memoria carceraria, inaugurato nel 2017. L’Ente parco ha avviato il percorso di musealizzazione del patrimonio cosiddetto difficile, che ha come punto di partenza la collezione di materiale e documenti recuperati da Gionmaria Deriu, ex ispettore della polizia penitenziaria e oggi custode volontario dell’isola. Attraverso la ricerca sul territorio e un sistema di donazioni autonomo, Deriu ha accumulato oltre 300 categorie di oggetti, esemplari anche simili di diversa datazione e provenienti da diversi contesti, oggetti personali, attrezzatura medica, equipaggiamenti di ordinanza, manufatti fotografati e registrati che raccontano la vita dei detenuti e degli agenti di custodia. «Ormai da due anni abbiamo avviato la collaborazione con l’Università di Sassari attraverso Camilla Mattola, dottoranda in Museologia – spiega Vittorio Gazale, direttore del parco – che ha svolto due anni di studio sulla vita detentiva e sugli oggetti raccolti da Deriu, ricerca conclusa con la produzione di un capitolato utile ad avviare, accanto all’Osservatorio, il museo della storia dell’Asinara». Arredi, posate, chiavi, la stufa Giannoli, dispositivi di disinfestazione, oggetti quotidiani ma anche testimonianze, patrimonio tangibile e intangibile dell’isola. (m. p.)

