Porto Torres.
11 ottobre 2025 alle 00:17

Asinara, tuffo vietato: multate due turiste 

Un tuffo nelle acque di una delle spiagge più protette del Parco nazionale dell’Asinara, a Cala Sant’Andrea, l’arenile a tutela integrale per la biodiversità e l’ecosistema, inaccessibile via mare e via terra. Eppure due giovani turiste neozelandesi hanno azzardato un bagno, abbandonando le bici a pochi metri dalla riva, dopo aver circolato liberamente nella delicata spiaggia con la due ruote, ignorando i cartelli di divieto di transito e balneazione, lasciando tracce visibili sulla sabbia tanto da deturpare la purezza del luogo. I carabinieri della stazione dell’isola non hanno esitato ad identificare le due turiste e a sanzionarle con una multa da 500 euro. Sempre all’Asinara una struttura ricettiva ha utilizzato abusivamente un mezzo per svolgere il servizio di guida turistica, seppure privo di autorizzazione, sulla base di una licenza che l’Ente Parco aveva rilasciato esclusivamente per lo svolgimento di attività di supporto logistico. I militari hanno accertato che, prima nel borgo di Cala d’Oliva e poi nella località balneare di Cala Sabina, due persone accompagnavano i visitatori in tour, nei diversi siti di interesse dell’isola, attraverso un mezzo con guida esclusiva a bordo senza alcuna concessione, una violazione che prevede la sanzione di 400 euro per ciascun operatore abusivo.

