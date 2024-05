Asinara protetta,  mille visite al giorno e accessi limitati 

Un solo residente e all’apice della stagione turistica non più di mille visitatori al giorno. Il Parco nazionale dell’Asinara adotta il modello del numero chiuso, con limiti d’ingresso nell’isola che da sempre respinge l’overdose di vacanzieri per preservare il suo patrimonio naturalistico. Il nuovo disciplinare per le visite e le attività consentite nell’Area marina protetta impone accessi limitati al territorio del Parco, autorizzati soltanto negli approdi del molo di Fornelli, Cala Reale e Cala D’Oliva.

Le regole

La strada è segnata, l’obiettivo pure. Non si punta sulla quantità ma sulla qualità del turismo, nel rispetto delle caratteristiche naturali paesaggistiche dell’Asinara. Nell’isola da oltre centomila presenze l’anno, con un ticket d’ingresso da 5 euro nei mesi da giugno a settembre, dovranno mettersi in fila visitatori ed escursionisti. Non più di 5 imbarcazioni per il trasporto passeggeri in area di protezione generale (Zona b), con un massimo di 50 persone trasportabili e due soli viaggi al giorno. Tutte le imbarcazioni, motoscafi e unità da pesca dovranno essere dotati di casse di raccolta delle acque di sentina, quelle a contenuto oleoso provenienti dai vani motori. Cinque autorizzazioni anche per le unità nautiche in area di protezione ambientale (Zona C). «Il nostro modello del numero chiuso, con limiti di ingresso e di sbarco, non sono altro che una serie di misure attuate nel rispetto del contesto, quindi non determinato tanto dalla sostenibilità delle risorse ma dagli aspetti logistici e strutturali che ci hanno obbligato a fare queste scelte», osservano il commissario straordinario del Parco, Giovanni Cubeddu. «Oggi ci troviamo ad offrire una maggiore esperienza e ad esportare il nostro sistema in altre località», aggiunge «questo significa che la strada individuata è quella giusta, una strategia condivisa dal Comune di Porto Torres, in sinergia con i comuni di Stintino e Castelsardo». Aumentano i campi boe, i siti di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee (26) e per le attività di snorkeling (3), ma si impone un limite al numero dei singoli tuffi al giorno (24). Si favorisce l’attività di pescaturismo, della piccola pesca artigianale su unità di lunghezza inferiore ai 12 metri, entro le dodici miglia dalla costa in un ottica di tutela delle aree naturali.

Turismo sostenibile

Le nuove regole dettate dal disciplinare vedranno impegnate nell’attività di controllo le forze della Capitaneria di porto. «Nella normativa di riferimento il turismo non è un focus della nostra attività istituzionale, perché i parchi nascono per tutelare le risorse naturali», precisa il direttore del parco, Vittorio Gazale «ma cerchiamo di tradurre questo ragionamento con gli strumenti che ci possono aiutare, come la Carta europea, un percorso riconosciuto dalla Ue, l’unico mezzo che ci consente in maniera legittima di occuparci di turismo. Ci sono le condizioni per fare un salto di qualità, e lo dobbiamo fare come area protetta con gli operatori, capaci di offrire i servizi dedicati al visitatore». Al fine di promuovere un turismo sostenibile sono state certificate diverse imprese con la Cets, Carta europea del turismo sostenibile e il Marchio di Qualità, riconosciuto ad oltre cento aziende dei parchi dell’Asinara e di Porto Conte. Superata la fase I Cets che certifica il parco e l’area marina con i comuni circostanti, è stata avviata la fase II di certificazione degli operatori: 13 hanno superato l’esame e ulteriori 16 si accingono a farlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA