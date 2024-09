Asinara parco metropolitano 

Il Parco nazionale dell’Asinara allarga i propri confini e abbraccia la Città Metropolitana Nord Ovest, organismo in attesa di essere formalizzato, rappresentativo di tutti i Comuni, da Sassari ad Alghero, a Porto Torres, sino a Stintino e Castelsardo. Entra a far parte della Comunità del Parco al posto della Provincia di Sassari, insieme alla presidente della Regione, Alessandra Todde e al sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, uniti per fare sistema e recuperare il tempo perduto in tema di sviluppo dell’isola.

Sfida aperta

La sfida arriva a quarant’anni dal primo convegno internazionale (1984), che tracciò la strada per il passaggio dell’Asinara da carcere di massima sicurezza a Parco nazionale istituito nel 1997, un evento organizzato dal Comune con l’allora sindaco Dino Dessì, che riunì nel centro culturale di Porto Torres i maggiori rappresentanti istituzionali di ogni colore politico e i responsabili di Parchi nazionali giunti dagli Stati Uniti, Canada, Francia e Spagna. Venerdì scorso nella sede dell’Ente Parco, il direttore Vittorio Gazale ha voluto rievocare quell’evento storico, finito sotto i riflettori della stampa nazionale, con gli ex sindaci, Dino Dessì, Giacomo Rum ed Eugenio Cossu, e quello in carica Massimo Mulas, intervenuti con l’ornitologo algherese Antonio Torre. «Tutti i sindaci hanno dimostrato coerenza nella battaglia per la costituzione del Parco naturale», ha detto Torre. Un passaggio allora visto con diffidenza dall’amministrazione penitenzaria e dal Ministero. «Mi opponevo perché ero convinto dell’utilità del carcere che ospitava oltre 600 detenuti, semplici e criminali», spiega Massidda, ex direttore del carcere. «L’isola divenuta Parco in dieci giorni ha perso una decina di migliaia di capi di bestiame, 1600 persone tra agenti e reclusi, 70 famiglie con bambini che frequentavano le scuole, dove tutto funzionava alla perfezione».

La svolta

A quarant’anni di distanza la necessità di una svolta. «È questo il progetto sul Parco dell’Asinara ideato nel 1984, per il quale si sono combattute le battaglie per trent’anni. Ancora senza un presidente, privo di strade, acqua e luce. Al sindaco l'invito ad un grande mobilitazione e ad organizzare un convegno sul “Parco che sarà”».

Davanti al vicesindaco di Sassari, Salvatore Dau, ha proposto di coinvolgere altri Comuni come Stintino e enti della Città Metropolitana. Troppe le criticità ancora sull’isola e per attrarre finanziamenti occorre unire le forze. «L'Asinara è una incompiuta», dice Mulas «circa 800 immobili censiti di proprietà della Conservatoria delle Coste e soltanto 170 salvabili di valore storico». Per Eugenio Cossu, primo presidente del Parco Asinara, la responsabilità è della Regione.

