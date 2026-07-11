Asinara, parco della giustizia e della pace 

L’isola dell’Asinara pronta a diventare Parco culturale della Giustizia e della Pace per il suo immenso patrimonio storico, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura del bene comune e della legalità, in un contesto del bello e della conservazione del paesaggio. Il progetto, frutto dell’accordo quadro tra il Parco nazionale, l’Associazione nazionale magistrati, Regione, Conservatoria delle Coste e Comune, nasce al fine di valorizzare gli edifici storici dell’isola, secondo un percorso della memoria e dell’impegno dello Stato contro le mafie, il terrorismo e tutte le forme di violenza. Faranno parte del Parco della Giustizia la Foresteria di Cala d’Oliva, dove nell’estate del 1985 i magistrati Falcone e Borsellino prepararono l’istruttoria del maxiprocesso contro Cosa Nostra. Luoghi simbolo anche il bunker in cui fu rinchiuso il capo della Cupola Riina, il carcere di massima sicurezza Fornelli e le strutture dove furono internati i prigionieri della Grande guerra. L’accordo prevede la creazione di un Parco museale dedicato ai magistrati Falcone, Borsellino e Morvillo, la formazione continua con laboratori e attività formative rivolte agli studenti delle scuole e delle università, oltre alla realizzazione di un festival del cinema legato alla giustizia sociale. (m.p.)

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