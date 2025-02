«Asinara, occupiamo l’isola» 

«La mancata nomina di un presidente del Parco dell’Asinara da quasi dieci anni è una follia, una questione paradossale. Se non risolta entro l’11 febbraio, giorno di scadenza del mandato del direttore, non ci resta che occupare l’isola, questa volta “armati”, perché l’occupazione simbolica dei cassintegrati non è servita a nulla».

La sfida

Il sindaco Massimo Mulas lancia la sfida, accolta dai consiglieri di maggioranza e opposizione in consiglio comunale, pronti ad un’azione eclatante nell’isola-parco, un presidio ad oltranza «per autogovernare questo territorio privo di una governance da troppo tempo». Un balletto di nomine che si trascina da quasi dieci anni e che deve finire al più presto: il Parco nazionale dell’Asinara dal 2016 è privo di un presidente e fra quattro giorni rischia di non avere neppure un direttore. Quest’ultimo incarico potrà essere affidato soltanto con un atto firmato da un rappresentante legale. L’ultima bagarre politica tra i partiti di maggioranza al governo ha costretto il ministro per l’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ad annullare i decreti di nomina dei parchi nazionali di la Maddalena e dell’Asinara, rispettivamente assegnati a figure in quota Forza Italia e Fratelli d’Italia, facendo saltare anche le poltrona prestigiosa del parco Geominerario storico ambientale, inizialmente conferito al neo segretario della Lega, Michele Ennas, dichiarato incompatibile perché ex amministratore regionale.

Proposta bipartisan

Dai banchi dell’opposizione anche Bastianino Spanu lancia la proposta di occupare l’Isola se entro martedì prossimo non ci saranno risposte da Roma. «Siamo disposti ad accettare anche un commissario, tanto saremo noi ad affrontare le emergenze - aggiunge Mulas – Il grave problema è che mi sta venendo a mancare il direttore, l’interfaccia tecnico, col rischio di non approvare neppure il bilancio di previsione e di mettere a rischio 350 concessioni degli operatori che non saranno in grado di pianificare le attività per la prossima stagione turistica». L’ultimo nome scritto nel decreto ministeriale dell’aspirante commissario del Parco era quello del biologo maddalenino Gianluca Mureddu, ma ad un passo dall’ufficialità è stato poi depennato. Doveva vedersela con l’avversario interno a FdI, Emanuele Beccu di Ozieri. (m. p.)

