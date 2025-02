Asinara, l’isola decapitata 

Asinara, “l’isola-parco più tutelata d’Italia”. In realtà terra dimenticata da Dio e dagli uomini. Impossibile raggiungerla, se non col traghetto pubblico Sara D, operativo solo perché in continuità territoriale. Impossibile ogni altro mezzo di trasporto: non c’è autorizzazione.

Chi si avventura sull’isola, troverà ad attenderlo il deserto: niente guide, niente jeep, niente bici, niente barche a vela, niente diving, niente punti ristoro, niente ostello. Niente di niente.Nata 29 anni fa dalle ceneri del supercarcere, dal 2016 senza presidente, l’Asinara in questo momento semplicemente non esiste. Il Parco Nazionale, risorsa strategica per tutto il nord-ovest della Sardegna, è in una situazione di totale paralisi istituzionale.

Privo di un direttivo e di un presidente, con un direttore in proroga, in seguito alla decadenza del mandato di Vittorio Gazale – e senza alcun organismo che possa procedere a nuove nomine, il Parco è oggi bloccato – ricorda la sindaca di Stintino, Rita Vallebella - con gravi conseguenze per la sua gestione e il suo sviluppo. 75 imprese sono appese a un filo, 400 lavoratori non hanno certezze. Tutto è legato a un disciplinare che deve essere firmato da un’autorità legale che non c’è.

Un’isola senza testa

«All’Asinara il commissario non ce lo vogliamo, vogliamo un presidente». Toni accorati per Rosalba Laconi, assessora regionale all’Ambiente, in videocall da Roma, dove è volata per la conferenza Stato-Regioni. Ieri ha partecipato all’incontro in Provincia, insieme al commissario della provincia, Gavino Arru, al consigliere regionale Valdo Di Nolfo, agli assessori regionali al Turismo Franco Cuccureddu, al Lavoro Desirè Manca, e ai sindaci di Sassari e Porto Torres, Giuseppe Mascia e Massimo Mulas. «La situazione del parco è drammatica. Senza il presidente è paralisi. E non si può dire che non abbiamo sollecitato il Governo. Il sottosegretario all’Ambiente, Barbaro a dicembre aveva garantito una soluzione immediata. Niente di che. Abbiamo sollecitato nuovamente. E loro, per tutta risposta, nominano un commissario di cui apprendiamo dai giornali (sic!). Tutto questo è intollerabile».

L’assessore al Turismo Franco Cuccureddu aggiunge: «Questo stallo impedisce anche di chiedersi che bene può offrire quest’isola. «Alcatraz, Robben Island, Asinara: sono carceri che hanno un alto potere evocativo, e un tipo di turismo che l’ultimo anno ha avuto un’impennata forte, in America ha superato il 34 percento». L’Asinara ha ospitato il gotha della criminalità italiana, dai brigatisti rossi, a Matteo Boe, a Totò Riina e altri capi storici di cosa nostra. All’Asinara è stato scritto il maxiprocesso, dai giudici Falcone e Borsellino. «Lo Stato individua solo la tutela ambientale, un non-ruolo, che manca di qualunque strategia. Vuole far cadere gli immobili, trasformare un potenziale immenso in un deserto».

Già, un deserto. L’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca usa il suo consueto piglio per avvertire: «Prepareremo iniziative eclatanti».

Occupazione

Passeggiate ecologiche, diving, barche a vela, pesca turismo, jeep e guide. Tutti appesi a un filo, a causa di «una gestione miope, che considera i parchi sardi come comodi parcheggi per i trombati», dice il consigliere regionale Valdo di Nolfo, da anni in prima linea per l’Asinara.

Paola Sini, è una delle donne di Sinuaria, associazione che da anni si occupa di escursioni sull’isola. «Siamo otto operatori di terra, tutti gli altri sono operatori a mare. Noi siamo stati penalizzati oltre misura. Cinque anni fa ci hanno imposto di cambiare le jeep, acquistarne di nuove (100mila euro l’una) oppure ibridare i vecchi fuoristrada (in Sicilia, una spesa di ventimila euro a mezzo). Oggi ci dicono che non li vogliono più, che le ibridate non vanno più bene. Questo dopo un anno da dimenticare, a causa delle maestralate. Ora a ridosso della stagione turistica non sappiamo di che morte dobbiamo morire: nessuno ha autorizzazioni, hanno chiuso persino l’ostello, che permetteva ai visitatori un ristoro prezioso. Pensiamo anche al turismo di mare: charter a vela, catamarano, barche pesca-turismo, diving. E poi al trasporto privato via mare, da Tanca Manna a Stintino. Tutto fermo. Noi operatori stiamo organizzando un incontro, questo immobilismo ci manderà tutti a casa».

