Asinara, gli operatori: «Dateci le concessioni» 

«Rischiamo di toccare il fondo perché senza le concessioni non possiamo pianificare la prossima stagione turistica. Questo è un momento storico, di sinergia tra operatori Parco, Regione, Provincia e Comune, per ottenere le autorizzazioni che ci permettano di portare avanti le nostre attività». La preoccupazione di Alessandra Masala, titolare di Cala d’Oliva Diving Center, rispecchia quella delle 75 imprese che operano sull’isola. Le ha gridate durante il consiglio comunale, convocato in seduta aperta per ascoltare una delegazione dei 400 operatori del Parco nazionale Asinara, da troppo tempo privo di una governance.

La risposta è arrivata dal sindaco Massimo Mulas che ha proposto di portare l'istanza in Regione per ottenere le concessioni e di uscire dall’empasse della lunga gestione commissariale, per ribadire la necessità di una nomina urgente del presidente del Parco. Una battaglia territoriale con maggioranza e opposizione unite. Sei i punti all’ordine del giorno approvati dall’intera assemblea civica. «Il nostro impegno sarà quello di riconoscere la piena dignità istituzionale agli organi dell’ente Parco, affinché possano dare efficace compimento delle finalità della legge - ha detto Mulas - di promuovere le azioni sinergiche per favorire le attività imprenditoriali, il rilancio economico e le misure a sostegno delle imprese». (m.p.)

