Asinara da chiudere? «L’isola non è sicura» 

Lettera alla Prefettura di Sassari per comunicare quanto denunciato, nei giorni scorsi, dal Consorzio operatori turistici del Parco nazionale dell’Asinara che contestano lo stato di abbandono dell’isola. La missiva è stata inviata dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, e dal commissario straordinario del Parco, Gianluca Mureddu, per portare all’attenzione della prefetta Grazia La Fauci, quanto contestato da un gruppo di imprenditori sulla presenza «di edifici storici crollati, rottami e materiali pericolosi, discariche mai bonificate, rifiuti accumulati nella vegetazione». Nel video denuncia si evidenzia anche «lo stato di criticità delle strade e la raccolta differenziata mai attivata». La Prefettura a seguito di sopralluogo potrebbe decidere di “chiudere” l’isola dell’Asinara fino al ripristino di alcune situazioni di sicurezza, fra queste la generazione di energia elettrica garantita da gruppi elettrogeni a gasolio, installati d’urgenza dopo la rottura del cavo sottomarino. Una condizione che perdura da tempo, affrontata dalla nuova direttrice della Conservatoria delle Coste, Maria Elena Dessì, intervenuta con un piano di emergenza da oltre 4 milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici e strade. La stessa ha presentato un esposto sui finanziamenti distribuiti dalla Conservatoria ad associazioni sarde tra il 2020 e il 2024.