Asinara, asino albino a rischio Il parco nazionale vara il piano  per salvare il simbolo dell’isola 

Piccolo, gli occhi cerulei e un mantello completamente bianco, caratteristiche da proteggere. Le sfumature non sono ammesse. L’asinello albino del Parco nazionale dell’Asinara è una specie unica, con un preciso standard di razza che va salvaguardato per evitare la sua estinzione.

In purezza

Sull’isola parco se ne contano 117 esemplari, in crescita rispetto al passato, ma solo una parte rappresenta un nucleo puro, gli altri sono ibridati con i cugini asini grigi, ben 350 animali. Sono soggetti a una forte erosione genetica e solo con esemplari con caratteristiche simili è possibile rinsanguare la popolazione. Una strada che il neo commissario straordinario del Parco dell’Asinara, il docente di Veterinaria Giovanni Cubeddu, intende perseguire coinvolgendo l’università di Sassari per avviare uno studio diretto a tutelare un certo nucleo genetico della razza. «C’è una commistione di semi tra asini bianchi e asini grigi, cominciata già dal periodo del carcere, che intendiamo contenere per riportare in purezza la specie albina», spiega il commissario «quindi bisogna separare le due varietà di individui attraverso una microchippatura, poi occorre procedere con una mappatura cromosomica e genetica per individuare e selezionare gli asinelli bianchi, separarli e in seguito farli incrociare con le specie più vicine dal punto di vista genetico fino ad arrivare ad una linea unificata».

Razza docile

Un processo complesso per restituire all’Asinara il suo animale simbolo, una specie particolarmente docile, apprezzato dai turisti e dai bambini non solo per la colorazione del folto mantello, candido dalla nascita, ma anche per la parziale pigmentazione dell’iride, di colore rosa-celeste, una caratteristica che li rende particolarmente fotosensibili. L’origine di questi animali è accompagnata da storie leggendarie che li vedono discendenti di asini bianchi importati dall’Egitto nel secolo scorso dal marchese di Mores duca dell’Asinara. «Ma studi genetici da parte dell’Università di Sassari – osserva però il direttore del parco, Vittorio Gazale – ne hanno dimostrato l’origine autoctona e la derivazione da quelli grigi per la comparsa del carattere dell’albinismo». Cubeddu sottolinea che «il prossimo passo sarà quello di avviare un confronto con il rettore Gavino Mariotti, per arrivare alla firma di un protocollo d’Intesa con l’università di Sassari, coinvolgendo i vari dipartimenti di Veterinaria, Farmacia, Agraria e Scienze umanistiche allo scopo di rilanciare progetti sulle peculiarità dell’isola nei diversi settori della florofaunistica». Nel programma del commissario, condiviso con il direttore del parco, la lotta al soprannumero delle specie animali allo stato brado che mettono a rischio il delicato ecosistema di un’oasi naturale. Per capre (ben 2mila esemplari), cinghiali (circa 900) e cavalli (111), questi ultimi donati alle cure delle aziende agricole per ridurli a 20 individui confinati, è previsto un piano di esodo forzato.

