Asilo, tempo pieno a numero chiuso 

Bimbi esclusi dal servizio pomeridiano dell’asilo comunale, genitori costretti a metà ottobre a trovare una soluzione fuori dal paese di Sarroch. Se un anno fa le richieste erano così poche che il servizio ha rischiato addirittura di non partire, di contro lo scorso agosto negli uffici dei servizi sociali ne sono arrivate addirittura venti: quattro in più di quelle che, per motivi di spazio, l’asilo può garantire.

Graduatoria

La situazione ha costretto gli uffici a stilare una graduatoria, che – regolamento alla mano – privilegia i nuclei familiari con un reddito più basso e di fatto esclude quelli dove entrambi i genitori lavorano. Regolamento da rivedere e graduatorie pubblicate troppo tardi: sono questi gli aspetti che hanno fatto scattare le proteste delle famiglie dei bimbi esclusi dal servizio e che di conseguenza usciranno dall’asilo alle 14 dopo il pranzo.

«Ho chiesto in più occasioni alla coordinatrice dell’asilo nido e all’assessora Bianca Meloni che questo regolamento venisse rivisto perché i criteri utilizzati per stilare la graduatoria penalizzano le donne che lavorano, ma non sono stata ascoltata – lamenta una mamma - , l’esclusione dal servizio pomeridiano mi è stata comunicata solo il 10 ottobre. Sono fortemente amareggiata, questo ritardo non ci dà neppure la possibilità di trovare una soluzione alternativa. Oltretutto sono stati esclusi bambini che frequentano in continuità dall'anno scorso, trattandosi di un servizio educativo e non di un baby parking, mi chiedo quanto ne gioveranno dall'essere spostati in un altro asilo».

La critiche

Sulla vicenda intervengono anche i due gruppi di minoranza in Consiglio. «Non vogliamo fare distinzioni tra madri che lavorano o che stanno a casa – spiega Mirko Spiga, capogruppo di "Noi per Sarroch” -, ma il regolamento dà la precedenza ai bambini che già lo scorso anno frequentavano il nido. Al di là di tutto è necessario trovare al più presto una soluzione che non tagli fuori neppure un bambino».

Massimiliano Salis, capogruppo di "Sarroch al centro progressisti”, auspica un intervento da parte dell’assessorato e degli uffici per riammettere i bambini esclusi: «Il servizio pomeridiano è essenziale per le coppie dove entrambi i genitori lavorano, dispiace che quattro famiglie non ne possano usufruire, siamo pronti a dare il nostro contributo per correre ai ripari».

L’assessora

La vice sindaca e assessora Bianca Meloni chiarisce la situazione e spiega come l’esigenza di così tanti posti sia un fatto nuovo: «Il regolamento, che risale al 2018, privilegia i nuclei familiari con un Isee inferiore, in due anni non era mai successo di dover stilare una graduatoria perché le domande erano davvero poche. Non è stato possibile ammettere tutti i bambini perché c’è spazio solo per 16 culle: siamo al lavoro per individuare nuovi spazi per l’asilo comunale».

