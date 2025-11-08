Asilo sold out, cresce la lista d’attesa 

Anche quest’anno scolastico è partito con il botto. L’asilo nido di via De Cristoforis, riaperto di recente dopo una chiusura di anni, registra il tutto esaurito con tutti i posti disponibili riempiti in poco tempo e con una lista di attesa di una ventina di bimbi.Merito soprattutto delle tantissime attività portate avanti nella struttura gestita dalle cooperative La Clessidra e Cemea. L’ultima è andata in scena ieri mattina con una giornata dedicata alle famiglie, con mamme, papà e anche tanti nonni tutti insieme impegnati a raccogliere le olive degli alberi del cortile.

Un asilo non basta

Felicissimi i genitori, che hanno avuto la fortuna di trovare posto in questo asilo comunale, purtroppo l’unico in una città che avrebbe bisogno di altre strutture come questa: molti infatti sono costretti a pagare la retta negli asili privati.

«Quest’anno i posti disponibili erano 100», spiega uno dei coordinatori del servizio Renato Perra, «perché abbiamo scelto una nuova organizzazione, alla luce di un progetto che ci permetterà di fare una serie di attività oltre l’orario scolastico e che ci richiede di riservare degli spazi. Ma ci stiamo organizzando per cercare di gestire la lista di attesa». La giornata di ieri, «è nata con lo scopo di creare comunità e accoglienza, coinvolgendo le famiglie».

I genitori

«Passare questa giornata tutti insieme a raccogliere le olive è bellissimo» dice Marika Ennas 29 anni mamma del piccolo Edoardo, «perché hai la possibilità di stare tutti insieme, di rapportati con gli altri genitori, di confrontarti. Io per esempio sono una mamma molto apprensiva e ho chiesto consigli».Alessia Mitrano, 20 anni, è qui con il suo piccolo di un anno e mezzo: «Siamo qui da appena due settimane – racconta –, Gabriel ha appena finito l’inserimento. Posso solo dire che abbiamo trovato un asilo molto creativo con tante attività».E poi ci sono i nonni, come Flavio Trebini, 66 anni: «È molto importante che abbiano coinvolto anche noi che ci occupiamo per tanto tempo dei nostri nipoti. Io ad esempio la mia nipotina l’accompagno anche a scuola ed essere qui insieme a raccogliere le olive è davvero una bella esperienza».

Il caso via Boito

Anni fa, oltre all’asilo di via De Cristoforis, era pronto a riaprire anche l’asilo nido di via Boito. Poi però, conclusi i lavori di ristrutturazione, i locali erano rimasti incustoditi e i vandali avevano fatto terra bruciata. Fino a devastare tutto e a mandare a monte la possibilità di un recupero.

