Asilo sicuro, si può tornare in aula 

Tutti nuovamente all’asilo. Da oggi ritornano in classe i bambini del nido di via Malta, chiuso il 30 maggio a causa di una infiltrazione d’acqua che proveniva dall’apparentamento del piano superiore. Un sospiro di sollveo per tante famiglie. A firmare la riapertura il primo cittadino Andrea Soddu in un’ordinanza dopo i lavori d’urgenza eseguiti dall'amministrazione. Un’urgenza nata dopo una comunicazione che la dirigente scolastica Miria Cucca aveva inviato al Comune.

Senza mezzi termini lunedì in una durissima nota inviata all’amministrazione che da oltre dieci giorni tergiversava sulle richieste di intervento in un locale dell’asilo allagato dalla perdita d’acqua dal soffitto proveniente dalla casa del custode occupata da una famiglia, la dirigente aveva parlato della necessità di una chiusura. Lo stop forzato alle lezioni che era arrivato martedì, quando in via Malta, erano arrivate le forze dell’ordine, polizia di Stato, vigili del fuoco e polizia municipale. Proprio i vigili del fuoco hanno certificato il reale stato di pericolo creato da quella infiltrazione, e la scuola era stata chiusa. Quindi l’intervento di una ditta che in questi gironi ha lavorato per eliminare la perdita e riconsegnare all’istituto, agli operatori e ai piccoli ospiti, le minime garanzie di sicurezza.

