Asilo, sì dell’Aula tra le polemiche 

Sì unanime del Consiglio comunale di Decimomannu alla relazione per predisporre il bando per la gestione dell’asilo di via Dante, ma durante la votazione in aula sale la tensione. Il dibattito sull’approvazione della relazione sulle condizioni della struttura si è acceso perché i posti disponibili sono passati da 90 a 72. L’opposizione chiedeva il rinvio della votazione al successivo e imminente ultimo Consiglio della legislatura, per avere dei chiarimenti, ma la maggioranza ha deciso per la votazione immediata.

I numeri

La scuola dell’infanzia statale non è sufficiente ad accogliere tutti i bambini dai 3 ai 5 anni. Per questo il Comune ha messo a disposizione uno dei suoi edifici per ospitare un’altra scuola materna che poteva accogliere 90 bambini, gestita da cooperative. Da circa un anno però la scuola è chiusa, scaduto l’ultimo bando infatti, il successivo è andato deserto. «Ottenere l’approvazione era fondamentale – spiega Lidia Gioi, assessora alle Politiche sociali e pubblica istruzione – so bene l’importanza per le mamme lavoratrici di avere un asilo disponibile vicino a casa, perché l’ho provato sulla mia pelle, ora possiamo procedere al bando. Dopo aver operato la manutenzione ordinaria, abbiamo chiesto dei fondi Pnrr per poter ristrutturare l’edificio in maniera radicale, ma per ottenerli abbiamo dovuto presentare una serie di documenti, inclusa la valutazione del rischio sismico. Nel redigere le certificazioni, dopo il sopralluogo, l’ufficio tecnico ha stabilito che il numero massimo di posti fosse di 72, 24 bambini per classe, come dice la legge, dal momento che ci sono 3 aule disponibili. Questa è l’unica ragione della riduzione dei posti».

Botta e risposta

«La gara precedente è andata deserta perché non appetibile. Queste gare – contesta Monica Cadeddu, ex vice sindaca – dovevano essere previste prima della scadenza del precedente bando per evitare un’interruzione del servizio. 18 posti in meno possono essere disincentivanti per una cooperativa, le aule sono 4, come mai se ne usano 3? La struttura è stata chiusa per delle problematiche, sono state risolte? Assessore e sindaca non sono state in grado di rispondere. Abbiamo votato a favore perché conosciamo l’urgenza delle famiglie, ma avremmo preferito avere altri chiarimenti. Lì ci dobbiamo mandare bambini, ci vuole attenzione e senso di responsabilità». Dura la risposta del consigliere Lilli Cocco: «L’ex vice sindaca Monica Cadeddu e i consiglieri Deidda e Vargiu, sanno benissimo le ragioni per cui i posti sono diminuiti, già spiegate in altri Consigli. Dispiace l’attacco puramente strumentale alla campagna elettorale. L’obiettivo dell’ex vice sindaca, in Giunta per oltre 9 anni, è quello di minare le competenze dell’amministrazione attuale, insinuando che senza i due pezzi della maggioranza, appunto lei e Massimiliano Mameli, questa Giunta sia incapace di prendere decisioni corrette. Tuttavia la relazione è stata approvata all’unanimità».