Asilo notturno per San Valentino 

Mamma e papà festeggiano San Valentino grazie all’idea del parroco di Sant’Ignazio da Laconi che ha tenuto l’asilo aperto fino a tarda sera. L’iniziativa è della scuola dell’infanzia San Giuseppe di Serramanna. Un’apertura straordinaria voluta da don Pietro Mostallino per consentire ai genitori dei piccoli di uscire per cena o ritagliarsi qualche ora di svago. Il vantaggio è che i bambini hanno potuto trascorrere la serata in un ambiente che già conoscono, insieme ai compagni con cui giocano abitualmente e le maestre che si prendono cura di loro. Il tutto senza coinvolgere i nonni o peggio, cercare all’ultimo minuto, una babysitter disponibile.

Le reazioni

«Il bambino è abituato a questi spazi, per lui è un ambiente familiare – raccontano Lara Pinna e Giovanni Caboni, genitori del piccolo Fabio che, come altri, hanno scelto di approfittare dell’occasione –. Per noi è un’ottima iniziativa che ci concede una serata in relax». L’iniziativa si è consolidata nel tempo da quando, ormai sei anni fa, ci fu il primo - timido - tentativo di concedere una serata libera alle mamme e ai papà. «È la prima volta che abbiamo aderito a questo evento, sappiamo che il nostro Lorenzo si trova in un posto sicuro e si diverte - confermano Francesca Virdis e Carlo Caboni -. Un po’ di tempo per i genitori non guasta mai visto i ritmi serrati delle giornate. L’asilo organizza diverse attività extra sia nel periodo di Natale che nel mese di luglio e noi aderiamo sempre».

I bambini ieri sera sono stati intrattenuti con laboratori creativi, gioco libero e ovviamente la cena. «È stata una giornata particolare all’insegna dell’amore. Già dalla mattina abbiamo iniziato a parlare della “festa degli innamorati” – racconta la maestra Manuela Conti – abbiamo fatto un lavoretto che i bambini hanno poi portato a casa al termine della serata. Tutto questo è fatto per consentire ai genitori di poter festeggiare e trascorrere una serata diversa, sapendo che i loro figli si trovano in un ambiente che conoscono, dove si divertono e fanno qualcosa di diverso con la loro maestra: per esempio, erano entusiasti di poter cenare insieme a me. Questo tipo di iniziative è mancata quando i miei figli erano piccoli – continua Manuela, mamma di due figli ormai adolescenti – loro venivano sempre con noi, una cosa positiva per la famiglia, ma è giusto che una volta all’anno o anche più spesso, una mamma e un papà vivano un momento di coppia, che serve a essere spensierati anche solo per qualche ora da trascorrere piacevolmente: un servizio valido che serve alle coppie giovani e meno giovani».

Il futuro

«La scuola paritaria svolge un’attività di educazione dei bambini, ma anche alle famiglie e questo può essere un'ulteriore occasione di un servizio: una giornata importante per i papà e per le mamme – commenta don Pietro Mostallino –. È nostra intenzione ripetere l’esperienza una volta al mese».

