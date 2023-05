Asilo nido, scatta l’allarme sicurezza 

Non solo le scuole medie Borrotzu di via Gramsci, costrette a chiudere a cavallo delle ultime vacanze di Natale. Per due mesi il plesso è rimasto sbarrato per il distacco dal soffitto dell’intonaco in un’aula: da qui il trasferimento forzato in massa degli alunni nel complesso di via Tolmino e via Trento. A Nuoro anche l’asilo nido Arcobaleno, di via Olbia, deve fare i conti con il rischio di sfondellamento dei soffitti e il distacco di intonaco. La sicurezza nelle scuole cittadine ora rischia di diventare un allarme. Ad accorgersi del problema, la ditta che sta eseguendo i lavori di riqualificazione, in cui il Comune ha impegnato 710 mila euro. Il problema, fortunatamente, è emerso con la scuola chiusa e senza i piccoli all’interno. L’amministrazione ha immediatamente ordinato le indagini per scoprire le cause e mettere in sicurezza anche i solai.

La scoperta

Ad accorgersi del cedimento degli intonaci sono stati i tecnici, dopo che la ditta aveva già preso in consegna l’appalto, durante un apposito sopralluogo eseguito lo scorso 24 aprile. Nell’ispezione è stata esaminata la situazione di tutti i solai di copertura dello stabile «verificando che nei punti in cui si sono presentate le maggiori infiltrazioni, cucina, locale deposito a servizio della cucina, ex locale destinato ai giardinieri, si è presentato un distacco dell’intonaco ed è necessario verificare lo stato degli strati più interni attraverso analisi mirate». Solo dopo le verifiche statiche, si potrà progettare un intervento mirato, in base alla tipologia di degrado rilevato nei solai dell’asilo, all’entità del rischio di possibili crolli presente ed alle caratteristiche costruttive del solaio.

L’intervento

Il progetto per riqualificare l’asilo di via Olbia risale al 2016, approvato con un investimento complessivo di 710 mila euro parte del bando “Nuoro. Le periferie al centro della città” da 39 milioni complessivi. La consegna dei lavori a gennaio 2021, ma ad aprile un approfondimento sullo stato di salute dei solai interni, interessati per lungo tempo da infiltrazioni di acqua e finalizzato in particolare ad una verifica antisfondellamento, ha mostrato il rischio di cedimenti.